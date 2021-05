Ascolti tv 5 maggio 2021: Raoul Bova stabile, Chi l’ha visto? supera Ulisse

By

Gli ascolti tv di ieri, mercoledì 5 maggio 2021, vedono trionfare di nuovo Buongiorno, Mamma!. La nuova puntata della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta resta stabile per quanto riguarda i dati auditel. La scorsa settimana aveva totalizzato la presenza di 3.464.000 spettatori, con il 16,2% di share. Ieri, invece, nella prima serata di Canale 5 la terza puntata ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.474.000 spettatori, con il 16.5% di share. Si alzano leggermente i dati per la fiction, che batte nuovamente Ulisse – Il piacere della scoperta. Il programma in onda su Rai 1 ha tenuto compagnia a 2.883.000 spettatori, con il 12.9% di share.

Rispetto alla scorsa settimana, i dati degli ascolti tv scendono per Alberto Angela. Intanto, su Rai 2 Il sole è anche una stella ha totalizzato una media di 1.035.000 spettatori, con il 4.2% di share. Su Italia 1, Geostorm ha fatto compagnia a 1.434.000 spettatori con il 6.2% e su Rai 3 Chi l’ha visto? ha intrattenuto 2.983.000 spettatori con il 13.7% di share. Zona Bianca su Rete 4 ha raccolto di fronte al piccolo schermo 764.000 spettatori con il 3.8% di share. Atlantide – Storie di uomini e di mondi su La7 ha tenuto compagnia a 542.000 spettatori con il 2.9%. Infine, su Tv8 Name That Tune ha totalizzato la presenza di 723.000 spettatori e il 3.3%.

Nell’access prime time, vince la sfida Soliti Ignoti su Rai 1, che ha giocato insieme a 4.980.000 spettatori con il 19.3%. Dall’altra parte, su Canale 5, Striscia la notizia ha tenuto compagnia a 4.019.000 spettatori con il 15.4%. Un ottimo risultato lo registra Bonolis nel preserale con Avanti il primo e Avanti un altro. Scendendo nel dettaglio la prima parte ha raccolto 2.506.000 spettatori (18.3%), mentre la seconda ha intrattenuto 3.542.000 spettatori (20.2%). Ad avere la meglio, però, è Rai 1 con L’Eredità – La sfida dei 7, che ha totalizzato la presenza di 2.918.000 spettatori (20.7%), e L’Eredità con 4.327.000 spettatori (24.1%).

