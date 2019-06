Ascolti Tv 5 giugno 2019: d’Urso e Seat Music Awards i più visti

By

Ascolti Tv mercoledì 5 giugno 2019: Seat Music Awards tiene testa a Live – Non è la d’Urso

Gli ascolti Tv di ieri, mercoledì 5 giugno 2019, hanno visto ancora una volta trionfare Live – Non è la d’Urso durante la prima serata. Il programma di Barbara d’Urso su Canale 5 ha tenuto attaccati allo schermo più di 3 milioni di telespettatori nella fascia oraria 21.41 – 1.20 (pari al 20% di share). Le percentuali Auditel sono poi salite durante Buonanotte Live, momento di chiusura della trasmissione, che ha registrato il 24,5% di share. La Rai, con i Seat Music Awards, è riuscita comunque a tenere testa alla rete rivale. Lo show musicale, in onda dalle 21.15 alle 00.13, è stato visto da ben 3.294.000 persone, registrando uno share pari al 17%.

Realiti al suo debutto fa il flop di ascolti: i dati Auditel del 5 giugno 2019

Decisamente meno bene, in termini di ascolti Tv, è andata ieri sera al programma Realiti – i protagonisti siamo noi. La prima puntata della trasmissione, andata in onda su Rai 2 dalle ore 21.23 alle 00.46, ha registrato percentuali di share molto basse. Poco più di 400 mila telespettatori hanno seguito Realiti al suo debutto, pari ad uno share del 2,5%. Molto meglio: Chi l’ha visto? su Rai 3, che ha raccolto davanti allo schermo più di un milione e 600 persone, portandosi a casa uno share del 8,2%, la Nation Lague su Italia 1 con il 7,4% e il film Troy su Rete 4 con il 5,4% di share.

Live – Non è la d’Urso: il caso Pamela Prati continua a tenere alti gli ascolti Tv

Che Live – Non è la d’Urso sarebbe stato il programma più visto ieri sera, in realtà, lo si poteva intuire dagli ospiti che la conduttrice ha invitato nel suo studio. Da settimane ormai si parla del matrimonio annullato di Pamela Prati e le ultime verità emerse, di fatto, hanno catturato e continuano a catturare ancora oggi l’attenzione dei telespettatori. Tutti vogliono sapere cosa è successo veramente, e l’intervista a Pamela Perricciolo ieri non ha fatto altro che riaccendere il caso.