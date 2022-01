Ascolti tv 5 gennaio 2022: Heidi bene, boom Battiato, Caduta Libera delude

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 5 gennaio 2022

Ascolti tv e share del Prime Time di mercoledì 5 gennaio 2021 – Caduta Libera – Campionissimi, in onda su Canale Cinque con la finalissima, non ha convinto, interessando 2.293.000 utenti con il 12.5% di share (sotto il focus sugli ascolti delle 4 puntate del torneo). A conquistare la prima serata è invece stato il film Heidi, proposto da Rai Uno, che ha avuto l’attenzione di 3.538.000 (16.1%). Boom per Rai Tre: Caro Battiato ha avuto l’11% di share e 2.267.000 spettatori, quasi gli stessi di Caduta Libera.

Su Rai2, Kalipè – A Passo d’Uomo, rispetto alla puntata d’esordio (903mila utenti, share al 4.3%), ha avuto un calo: 693mila utenti (3.2%).

Da segnalare inoltre la messa in onda su Tv8 di Friends: The Reunion che ha raccolto 539.000 spettatori (2.4%).

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai 1: Heidi ha raccolto 3.538.000 spettatori (16.1%).

Rai 2: Kalipè ha interessato 693.000 spettatori (3.2%).

Rai 3: Caro Battiato ha catturato l’attenzione di 2.267.000 spettatori (11%).

Canale 5: Caduta Libera! Campionissimi ha convinto spettatori (12.5%).

Italia 1: Big Game – Caccia al presidente ha intrattenuto 1.334.000 spettatori (5.8%).

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 1.065.000 spettatori (6.4%).

La7: Non è l’Arena ha incollato innanzi al teleschermo 849.000 spettatori (5.4%).

Tv8: Friends: The Reunion ha raccolto 539.000 spettatori (2.4%).

Nove: Wild Teen – Contadini in Erba degli uomini ha convinto 267.000 spettatori (1.2%).

Focus ascolti Caduta Libera – Campionissimi – Il quiz show condotto da Gerry scotti, nei tre precedenti appuntamenti, ha fatto registrare i seguenti dati

Puntata 16 dicembre 2021: 2.468.000 spettatori (13.8%).

Puntata 23 dicembre 2021: 2.084.000 spettatori (12.1%).

Puntata 30 dicembre 2021: 2.384.000 spettatori (13.4%).

Ascolti tv martedì mercoledì 5 gennaio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 4.705.000 spettatori (19.9%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.560.000 spettatori (15.1%).

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.480.000 spettatori (20.3%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.807.000 spettatori (24.1%).

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la sfida ha registrato 2.025.000 spettatori (12.1%) mentre Caduta Libera ne ha avuti 3.266.000 (16.8%).

Ascolti tv del pomeriggio di mercoledì 5 gennaio 2022

Rai 1: Oggi è un altro giorno ha coinvolto 2.053.000 spettatori (15%)

Rai 1: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.203.000 spettatori (17.8%).

Rai 1: La Vita in Diretta ha raccolto 2.666.000 spettatori (18.4%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.460.000 spettatori (15.4%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.234.000 spettatori (14.8%).

Canale 5: A Merry Christmas Match ha ottenuto 1.468.000 spettatori (11.3%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 1.508.000 spettatori (12.3%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.735.000 spettatori (13.5%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.775.000 spettatori (12%).

Ascolti Tv della mattina di mercoledì 5 gennaio 2022