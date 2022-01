Pomeriggio 5 scippa l’ospite a La vita in diretta? Branchetti: “Non è vero”

Una singolare vicenda ha movimentato la giornata televisiva di mercoledì 5 gennaio 2022. Alberto Matano de La vita in diretta si è scagliato contro Pomeriggio 5 – in questo periodo condotto da Simona Branchetti – per aver “scippato” in diretta un ospite che era collegato con il suo programma.

Lo sfogo di Alberto Matano in diretta

Alberto Matano ha accusato l’ex giornalista del Tg 5 e alcuni suoi collaboratori di aver sottratto alla sua inviata Sebastiano, il marito di una donna scomparsa a Trieste che in quel momento era in collegamento con la trasmissione di Rai Uno.

Mentre l’inviata de La vita in diretta stava intervistando l’uomo si sentiva chiaramente anche la voce della giornalista di Pomeriggio 5. Il conduttore Rai ha quindi spiegato che sul posto c’erano più troupe e così è rientrato per un attimo in studio.

Subito dopo Matano ha provato a parlare nuovamente con Sebastiano ma il signore era già in collegamento con la concorrenza. Un gesto che ha mandato su tutte le furie Alberto che si è così sfogato in diretta, davanti ai suoi quasi tre milioni di telespettatori che ogni giorno lo seguono con passione e devozione:

“Sono cose che succedono, ma non dovrebbe accadere. Sono momenti che non mi appartengono: non è il mio stile, per fortuna”

La replica di Simona Branchetti

Non è tardata ad arrivare la risposta di Simona Branchetti ad Alberto Matano. L’ex mezzo busto del Tg 5 ha sostituito Barbara d’Urso al timone di Pomeriggio 5 per le festività natalizie. La Branchetti ha difeso l’operato dei suoi collaboratori e ha trovato del tutto inappropriata la reazione del collega di Rai Uno. A Tv Blog ha fatto sapere:

“Nessuno si è comportato in modo scorretto. Abbiamo degli ottimi inviati e Ilaria Dalle Palle è tra questi e oggi ha fatto ottimamente il suo lavoro. Noi non prendiamo accordi, ma diamo notizie e, quando ho dato la linea ad Ilaria, lei ha dato la notizia che aveva! Nessuna concorrenza sleale”

Come reagirà Alberto Matano a queste affermazioni?

Gli ascolti tv de La vita in diretta

La vita in diretta continua a battere quotidianamente Pomeriggio 5. Il salotto di Alberto Matano registra ascolti tv superiori a quelli del programma di Canale 5. La puntata di martedì 4 gennaio, ad esempio, ha totalizzato 2.743.000 telespettatori con il 18.42% di share.

La trasmissione di Simona Branchetti si è fermata a 1.815.000 (11.77%) nella prima parte e 1.633.000 (10.15%) nella seconda. La situazione non va meglio con Barbara d’Urso, che dallo scorso anno ha iniziato a fare i conti con un’emorragia di ascolti che ha portato Mediaset a rivedere la formula del format.