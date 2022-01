Vita in Diretta, ospite sottratto da Canale 5: Matano si arrabbia e si sfoga

Incidente diplomatico tra Rai Uno e Canale 5, ma soprattutto una brutta pagina di televisione e soprattutto di giornalismo. Se Pomeriggio 5 ha intenzione di recuperare terreno su La Vita in Diretta non è di certo questo il modo più corretto di farlo. Anche perché i fatti di oggi sono piaciuti poco e c’è chi si è già schierato con Alberto Matano. Ma cosa è successo oggi? La Vita in Diretta era collegata in diretta con l’inviata a Trieste che era insieme al marito di Liliana Resinovich dopo aver ricevuto la notizia del ritrovamento di un corpo che potrebbe essere proprio il suo.

Nel frattempo è cominciato Pomeriggio 5, condotto da Simona Branchetti e non da Barbara d’Urso in questi giorni, e la giornalista di Canale 5 era proprio lì, accanto al marito di Lilly. Così appena la giornalista di Matano ha allontanato il microfono dal viso di Sebastiano ecco che l’altra se lo è accaparrato: di fatto Pomeriggio 5 ha sottratto l’ospite a La Vita in Diretta. Tant’è che l’inviata di Pomeriggio 5 ha riconosciuto in diretta che l’uomo non era microfonato e non poteva sentire le domande dallo studio. Chissà perché.

Così mentre Matano era in pubblicità, la giornalista della Brachetti ne ha approfittato e si è avvicinata all’ospite. Di rientro dal nero, il conduttore de La Vita in Diretta si è ricollegato con Trieste ma si sentiva in modo chiaro e preciso la voce dell’inviata di Pomeriggio 5 in sottofondo. La sua voce copriva persino quella di Sebastiano, quindi il collegamento di Matano è stato quasi inutile. La giornalista Rai si è allontanata, facendo sì che la collega Mediaset si prendesse l’ospite, ma Matano si è arrabbiato e si è sfogato.

Prima ha raccontato che ci sono anche altri giornalisti di altre televisioni e si è augurato che ognuno potesse svolgere il proprio lavoro “nella correttezza che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti”. In effetti è spesso capitato che Barbara d’Urso e Matano si occupassero dello stesso caso nello stesso momento, ma non si sono mai accavallati così. Matano ha invitato la sua giornalista a spostarsi, ma capendo che il collegamento non era più possibile si è sfogato contro Canale 5:

“Vedo che Sebastiano non è più con noi. Devo dire, perdonatemi, è un momento di grande dramma per quest’uomo perché capirà a breve che sua moglie è morta. Avevamo questa persona in collegamento, avete visto. La troupe di una trasmissione concorrente, di Canale 5 lo dico mi dispiace molto, in diretta ha sottratto Sebastiano che era in questo momento con la nostra inviata. Sono cose che succedono ma non dovrebbero accadere”

Dopo aver trattato altri argomenti e mandato in onda altri servizi, Alberto Matano si è ulteriormente esposto sull’incidente con Pomeriggio 5: