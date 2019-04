Ascolti Tv 5 aprile: Ciao Darwin inarrestabile, La Corrida non ce la fa

By

Ciao Darwin contro La Corrida, Paolo Bonolis una garanzia per Mediaset: gli ascolti Tv del 5 aprile

Ciao Darwin fa sempre meglio! Con gli ascolti Tv del 5 aprile, abbiamo avuto la conferma che Paolo Bonolis è inarrestabile con questo programma, che è volato al 24.9% di share (4.705.000 telespettatori). Nulla ha potuto fare La Corrida, che si è fermata al 18.4% (3.981.000 telespettatori). La sfida tra Messaline e Giuliette ha divertito una vasta fascia di pubblico della serata di ieri: ci sono stati dibattiti, sfilate che hanno mandato in visibilio i maschietti sempre muniti di cannocchiali (per vedere meglio), sfide coraggiose e viaggi nel tempo in grado ogni volta di regalare del sano trash!

Ascolti 5 aprile 2019: Avanti un altro non delude, ma L’Eredità fa meglio

Ieri anche Madre Natura ha colpito molto: il suo fascino non ha lasciato indifferente nessuno. A La Corrida ha invece lasciato senza parole l’esibizione di Gabriele Grieco, un chitarrista che ha lanciato un bel messaggio contro il razzismo. Bene anche Avanti un altro di Paolo Bonolis, che ha registrato il 20.1% di share (3.430.000 telespettatori) mentre ad aver seguito L’Eredità sono stati 4.408.000 telespettatori (25.2% di share). Ottimi gli ascolti di Striscia La Notizia (20.8% di share, 5.083.000 telespettatori) e anche quelli dei Soliti Ignoti – Il Ritorno (19,7% di share, 4.794.000 telespettatori).

La Prova del cuoco non decolla: Elisa Isoardi ferma al 13.6% di share, molto meglio Forum

A mezzogiorno, invece, Elisa Isoardi non riesce ancora a dare nuovo slancio a La prova del cuoco, che si è fermata al 13.6% di share; Forum fa molto meglio, raggiungendo il 18.9% di share. Non male I Fatti Vostri: nella prima parte ha ottenuto l’8.1% di share mentre nella seconda parte il 9.6. Tra i telegiornali più visti c’è quello di Canale 5, che ha catturato l’attenzione di ben 2.884.000 telespettatori, pari al 20.5% di share.