Ciao Darwin 2019 quarta puntata: madre natura è Cicelys Zelies

Madre Natura nella quarta puntata di Ciao Darwin 8 è la modella Cicelys Zelies. Con la sua bellezza e il suo fisico statuario è riuscita a colpire sia telespettatori che i presenti in studio. Come sempre, gli uomini del pubblico hanno iniziato a mostrare un certo interesse nei confronti della giovane. Cicelys è una modella cubana che da qualche tempo vive in Italia, in particolare tra Milano e Napoli. Vanta un pubblico vasto su Instagram. Infatti, più di 48mila persone la seguono ogni giorno. Da qualche minuto, il profilo sta ricevendo numerosi followers, vista la notorietà data dalla prima serata del programma condotto da Paolo Bonolis. Come ogni puntata, anche questa volta, la trasmissione non ha deluso i suoi telespettatori. Questa quarta puntata vede in sfida il gruppo capitanato da Giorgia Palmas, le Giuliette, e quello di Taylor Mega, le Messaline.

Dopo Vanja Josic, la modella della Serbia, ora a vestire il ruolo di Madre Natura è Cicelys. Questa quarta puntata ha visto sfilare una grande bellezza. Diverse ore prima dell’inizio di questa serata, ha condiviso uno sfogo, che riprende le famose parole dell’attore Charlie Chaplin. “Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei”, inizia così il suo messaggio sulle Stories di Instagram. “Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziale”, ha poi continuato la modella cubana. Infine, Cecelys ha concluso il suo messaggio, dopo aver scritto l’intera dichiarazione del noto attore, con l’hashtag #cicelysday.

Come chi l’ha preceduta, anche Vanja ha scritto un messaggio su Instagram dopo aver preso parte al programma. “Felicissima di aver partecipato alla terza irresistibile puntata di Ciao Darwin. Uno dei giorni più divertenti della mia vita”, ha dichiarato la modella serba. La Josic ha, inoltre, ringraziato tutti coloro che hanno creduto in lei durante questa esperienza.