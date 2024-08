Ascolti Tv 5/8: boom Olimpiadi, crollo Battiti Live. I dati

Le Olimpiadi rivoluzionano gli ascolti televisivi. Nel prime time di lunedì 5 agosto i telespettatori hanno celebrato gli storici trionfi degli atleti italiani, seguendo i Giochi Olimpici di Parigi 2024 su Rai 2 con un netto di 2.538.000 telespettatori (16,89%). In particolare: Atletica leggera ha intrattenuto 4.352.000 utenti con il 26,90% di share e a seguire Pallacanestro 3×3 ha appassionato 2.100.000 spettatori (15,97%). Crollo drastico per Battiti Live (Canale 5) che con l’entrata in gioco delle Olimpiadi chiude l’edizione con soli 1.784.000 telespettatori e il 14,24% di share.

Nuovo flop per le repliche di Nero a metà (Rai 1), che ha ottenuto 1.155.000 telespettatori (7,24%) nella prima parte e 1.129.000 nella seconda (9,08%). Da segnalare Chicago PD (Italia 1) che si è tenuto poco sotto il milione di spettatori con uno share del 6,18%. Male gli altri programmi trasmessi prime time: Come un uragano (Rete 4) che ha coinvolto 560.000 spettatori (3,95%); Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà (Rai 3) ha raggiunto 548.000 telespettatori (3,65%); su La7 Ghost Detainee ha ottenuto 189.000 utenti (1,24%). Infine, sul Nove The Karate Kid – Per vincere domani ha intrattenuto 302.000 telespettatori (2,29%) e Men in Black: International su Tv8 è stato seguito da 321.000 utenti (2,25%).

Ascolti tv lunedì 5 agosto 2024: preserale e access prime time

Ennesimo testa a testa tra Canale 5 e Rai 1 nell’access prime time di lunedì 5 agosto 2024, con una leggera vittoria per lo show di Antonio Ricci. Paperissima Sprint (Canale 5) è stato seguito da 1.723.000 utenti (10,39%), mentre Techetechetè Extra (Rai 1) ha ottenuto 1.651.000 spettatori (9,93%).

Nel preserale, le Olimpiadi 2024 oscurano i game show di Rai 1 e Canale 5. Reazione a Catena (Rai 1) ha infatti ottenuto 1.687.000 telespettatori (16,55%) nella prima parte e 2.268.000 utenti (18,21%) nella seconda. Su Canale 5 The Wall ha registrato nella prima parte 1.000.000 telespettatori (10,50%) e nel gioco 1.467.000 utenti (12,45%). Boom per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 su Rai 2, con l’Atletica leggera che è stata seguita da 2.522.000 telespettatori (20,48%).

Ascolti tv lunedì 5 agosto 2024: il pomeriggio

Nel pomeriggio di lunedì 5 agosto 2024, le soap opera di Canale 5 hanno trovato un forte competitor nei Giochi Olimpici. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.862.000 telespettatori (17,42%); Endless Love è stato seguito da 1.714.000 utenti (14,38%); The Family ha intrattenuto 1.399.000 spettatori (13,07%); mentre La promessa ha appassionato 1.390.000 telespettatori (15,72%). D’altro canto, su Rai 2 le Olimpiadi Parigi 2024 hanno totalizzato un netto di 1.861.000 spettatori (19,22%): Pallavolo Maschile Italia – Giappone con 2.496.000 utenti (21,30%); Pallanuoto Grecia – Italia con 1.842.000 telespettatori (20,09%); Tuffi F con 1.809,000 spettatori (21,34%); Beach Volley USA . Italia con 1.509.000 utenti (18,13%); e Tiro a volo con 1.476.000 telespettatori (17,52%).

Su Rai 1 Un passo dal cielo è stato seguito da 940.000 utenti (8,61%), seguito da Estate in diretta che ha registrato 1.129.000 spettatori (13,57%) nella prima parte e 1.324.000 spettatori nella seconda(15,30%). Male Pomeriggio Cinque News (Canale 5) che ha ottenuto 1.050.000 spettatori (12,62%) nella prima parte e 861.000 utenti (10,11%) nella seconda.