Olimpiadi, D’Amato vince l’oro: commentatrice in lacrime, ecco chi è

Alice D’Amato entra nella storia. Nella finale della trave alle Olimpiadi di Parigi 2024, Alice ha vinto la medaglia d’oro, diventando la prima ginnasta italiana a conquistare questo titolo. Un podio padroneggiato dall’Italia quello della trave, dove Manila Esposito ha conquistato il bronzo, finendo dietro alla sportiva cinese Yaqin Zhou. Fuori le grandi favorite di queste Olimpiadi, ovvero la brasiliana Rebeca Andrade e la statunitense Simone Biles, la quale ha avuto un’inaspettata caduta durante l’esercizio. Insomma, si tratta di un risultato senza precedenti che ha lasciato tutti sbalorditi e commossi.

Il momento della proclamazione è stato particolarmente emozionante, sia per la reazione di Alice D’Amato che per l’immensa gioia espressa dalla commentatrice italiana, Ilaria Colombo. Difatti, appena saputo dell’oro per D’Amato, la commentatrice di Eurosport non è riuscita a nascondere l’emozione, iniziando ad esultare animatamente e scoppiando in lacrime. La commozione della Colombo non è passato inosservata, facendo immediatamente il giro del web. “Non ci credo”, continuava ad esclamare l’ex ginnasta, incredula nell’apprendere di questo risultato storico per la ginnastica italiana.

Subito dopo, le telecamere hanno inquadrato Alice D’Amato, ugualmente incredula, che è scoppiata a piangere nelle braccia della sua allenatrice. Proprio ieri, 4 agosto, la campionessa olimpica aveva dichiarato in un’intervista di aver sofferto le esclusioni dai podi delle altre gare, senza sapere che si sarebbe rifatta alla grande arrivando a conquistare il tanto ambito oro. Durante la premiazione, la commentatrice non è riuscita a trattenere ancora una volta le lacrime, prima per il bronzo conquistato da Manila Esposito a soli 17 anni, e poi per l’oro di Alice D’Amato, salita sulla vetta del podio.

la cosa più bella di queste olimpiadi di ginnastica artistica è stato seguirle con il commento di ilaria colombo vi giuro una supercucc lei ha fatto il tifo per le ragazze dal primo secondo come se la vittoria in gioco fosse la sua pic.twitter.com/tEZXwax17S — 𝒇𝒆 🫀🍉 | milan N.1-2 (@victimofmyfeels) August 5, 2024

Chi è Ilaria Colombo, la commentatrice delle ginnaste italiane

Ma chi è esattamente Ilaria Colombo? Ilaria è una delle ginnaste di maggior talento della storia. Il suo esordio nelle giovanili risale al 1994, dando inizio ad una carriera piena di traguardi e soddisfazioni. Nella sua carriera, ha vinto una medaglia di bronzo con la Nazionale agli Europei di Patrasso e ha scritto la storia della ginnastica riportando dopo ben 52 anni l’Italia in una finale mondiale nella trave, durante i Mondiali di Debrecen.

Come ginnasta, non è mai riuscita ad approdare alle Olimpiadi. Ma, dopo il suo ritiro avvenuto nel 2006, è diventata una delle commentatrici tecniche più stimate in Italia, venendo scelta da Eurosport per commentare i giochi Olimpici 2024.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ilaria Colombo ha trovato anche l’amore nel mondo della ginnastica. Nel 2018 è infatti convolata a nozze con uno dei ginnasti italiani più noti degli anni 2000, Paolo Ottavi. Dal loro legame è nata anche una bambina, di cui non si conosce il nome.