Olimpiadi, Errani e Paolini oro storico! Tamberi rischia di “saltare”

Arrivato ora un altro oro storico! Le nostre Jasmine Paolini e Sara Errani hanno fatto la storia del Tennis! La partita vinta contro le russe Andreeva e Shnaider le ha consacrate come le prime italiane a vincere in 128 anni di Olimpiadi per il Tennis! Un altro traguardo storico che si aggiunge al nostro medagliere.

Erano partite un po’ male, lo scontro è stato sudato e per un momento le speranze erano calate. Le russe avevano iniziato la partita in modo feroce, sembravano divorarle e invece loro non si sono date per vinte! Errani e Paolini hanno fatto una rimonta clamorosa e fino all’ultima battuta ci hanno tenuti tutti col fiato sospeso.

Jasmine Paolini e Sara Errani sono d’oro! La domenica straordinaria per l’Italia

Non appena si sono rese conto di aver vinto l’oro olimpico, le prime a regalarlo all’Italia in questa disciplina, Sara e Jasmine sono sparite dal campo. Dov’erano finite? Sono corse ad abbracciare l’altro vincitore del tennis, Lorenzo Musetti, che ieri ci ha regalato il bronzo. Sui social tutti gli appassionati le hanno festeggiate così:

La vedete quest'immagine?VEDETE LA STORIA DEL TENNIS ITALIANO!PRIMO LEGGENDARIO ORO NEL TENNIS OLIMPICO!Errani e Paolini coronano una stagione incredibile,vincendo la finale per 2-6,6-1,10-7 contro Andreeva e Schneider!IMMENSE!😍👏💙 #Paris2024 #GiochiOlimpici #ItaliaTeam pic.twitter.com/jsPUtA1xq4 — domenico fors (@Domenico1oo777) August 4, 2024

Errani che batte il record di Djokovic La fessa pesante regna a Parigi #giochiolimpici pic.twitter.com/gGuQlpO6c0 — moon 🧚‍♀️ (@Xsogniappesi) August 4, 2024

Sara Errani e Jasmine Paolini non sono però le uniche ad averci regalato delle soddisfazioni incredibili oggi. Gregorio Paltrinieri ha portato a casa l’argento nei 1500 in stile libero nonostante la febbre che lo ha rallentato. Greg ha fatto sapere di avere la febbre da tre giorni, ma dà la colpa allo stress. Che i nostri atleti stiano passando dei momenti di difficoltà è palese, basti pensare a Thomas Ceccon che dorme nel parco dopo nottate insonni nei letti di cartone del villaggio olimpico.

Gimbo Tamberi in ospedale a 4 giorni dalla gara: rischia di ”saltare” davvero

Gianmarco Tamberi dopo aver perso la fede nella Senna non ha avuto un attimo di pace. Il nostro campione ha appena fatto sapere di essere in ospedale per sospetti calcoli renali. Dolori lancinanti a un fianco e febbre quasi a 39 potrebbero impedirgli di gareggiare a soli 3 giorni dalla sua scesa in campo. Lui fa sapere che farà tutto il possibile per esserci, che sarà sulla pedana a saltare in qualsiasi condizione, con dolori o senza. Dalle sue parole traspare una certa malinconia, e come potrebbe essere diversamente! Un atleta dà il massimo per anni per arrivare alle Olimpiadi e poi a un passo dal traguardo deve fermarsi. Speriamo che Gimbo si rimetta il prima possibile così da poter mantenere la promessa a sua moglie: sostituire la fede persa con una medaglia d’oro.

Intanto su i social stanno cercando di sdrammatizzare, dopo la notizia del ricovero di Tamberi sono subito arrivati i primi meme.

IO CHE TRASCINO GIMBO ALLE OLIMPIADI DEVI ESSERCI TI PREGO GIMBO TI PREGO #GIOCHIOLIMPICI pic.twitter.com/kI7oqf2l00 — teresa🩵 (@itstess__) August 4, 2024