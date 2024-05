Ascolti tv 5/5-Makari, Fazio, Bonolis, Venier…quante delusioni, i dati

Le ammiraglie di nuovo sottotono e appaiate. La replica di Makarì su Rai Uno ha auto 2.3 milioni di utenti (14.1% di share), lo speciale di Avanti un Altro su Canale Cinque ha intrattenuto 2.6 milioni di spettatori (14.2% di share). In calo anche Che Tempo Che Fa sul Nove, con 1.7 milioni di persone all’ascolto (9%). Si difende Report su Rai Tre con 1.4 milioni di utenti (8%). Bene Jack Reacher – Punto di non ritorno su Italia Uno con 1.2 milioni di spettatori (7%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di domenica 5 maggio 2024:

Rai 1: Makari 2 – Il delitto di Kolimbetra (replica) ha conquistato 2.323.000 spettatori (14.1%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto un ascolto medio di 2.664.000 spettatori (14.2%);

Rai 2: 9-1-1 ha avuto 628.000 spettatori (3.2%) e 9-1-1: Lone Star ha coinvolto 707.000 spettatori (3.9%);

Rai 3: Report ha raccolto 1.436.000 spettatori (8%);

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 685.000 spettatori (4.9%);

Italia 1: Jack Reacher – Punto di non ritorno ha collezionato 1.195.000 spettatori (7%);

La 7: Il talento di Mr.Ripley ha interessato 287.000 spettatori (1.8%);

Tv8: Alessandro Borghese 4 ristoranti ha registrato 720.000 spettatori (3.8%);

Nove: Che Tempo Che Fa ha incollato alla tv 1.711.000 spettatori (9%) e ha avuto 1.158.000 utenti (9.6%) nella parte del ‘Tavolo’.

Ascolti tv domenica 5 maggio 2024: preserale e access prime time

Affari Tuoi giganteggia, tanto per cambiare, su Paperissima Sprint e L’Eredità batte in scioltezza Avanti un altro.

Rai Uno: Affari Tuoi ha radunato 5.093.000 spettatori (26.6%);

Canale 5: Paperissima Sprint raccoglie 2.834.000 spettatori (14.9% di share);

Rai 3: Chesarà… arriva a 748.000 spettatori (4.3%);

Rete 4: Stasera Italia ha convinto 576.000 spettatori (3.2% di share) nella prima parte e 542.000 spettatori (2.8%) nella seconda parte;

La7: In Altre Parole Domenica convince 817.000 spettatori (4.3%);

Rai 1: L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 2.393.000 spettatori (20.7%) mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 3.573.000 spettatori (25.5%);

Canale 5: Avanti il Primo! Story ha raccolto 1.899.000 spettatori (17.7%) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 2.550.000 spettatori (19%);

Rete 4: Terra Amara ha appassionato 555.000 spettatori (3.4%).

Ascolti tv domenica 5 maggio: il pomeriggio

Domenica In in calo e battuto da Terra Amara, Verissimo vince come al solito la sfida con Da noi… A ruota libera.