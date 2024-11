Ascolti Tv 5/11: La Talpa vs Un Padre, c’è una forte batosta

Il film Un Padre (Rai 1) batte clamorosamente il debutto della nuova edizione de La Talpa (Canale 5) nella prima serata di martedì, 5 novembre. Il reality condotto da Diletta Leotta ha raccolto 2.250.000 (14,04%), mentre Un Padre è stato seguito da 2.706.000 (15,10%). Una partenza amara per La Talpa e Mediaset, che riponeva grandi aspettative in un ritorno tanto atteso. L’unica consolazione? Ha comunque registrato ascolti superiori a quelli del Grande Fratello, che sembra faticare a superare i 2.100.000 spettatori.

Grande flop per il finale anticipato di Se mi lasci non vale (Rai 2) che ha ottenuto 191.000 telespettatori (1,20%) nella prima parte e 114.000 con l’1,93% di share nella seconda. Bene su La7 DiMartedì che ha raccolto 1.584.000 telespettatori con uno share del 9,42%. Successivamente, non ci sono stati dati particolarmente rilevanti.

Su Rai 3 Amore criminale – Storie di femminicidio ha coinvolto 989.000 telespettatori (5,44%); Hercules – La leggenda ha inizio (Italia 1) è stato visto da 959.000 spettatori (4,94%); È sempre Cartabianca (Rete Quattro) ha raggiunto 589.000 telespettatori (4,96%); X Factor (Tv8) con 542.000 utenti (3,66%); sul Nove Comedy Match è stato visto da 334.000 telespettatori (1,87%).

Ascolti tv martedì 5 novembre 2024: preserale e access prime time

Stefano De Martino ancora primo. Affari Tuoi (Rai Uno) continua a dominare l’access prime time con 5.441.000 utenti e il 24,95% di share. Molto bene anche Cinque minuti (Rai Uno) con 4.550.000 telespettatori e il 21,94%. Resta indietro Striscia la Notizia (Canale Cinque) che ha coinvolto 3.101.000 telespettatori e il 14,23% di share. Bene Rai 3 con Il cavallo e la torre che ha ottenuto 1.182.000 spettatori (5,67%) e Un posto al sole che ha intrattenuto 1.456.000 utenti (6,64%).

Buoni risultati per La7 con Otto e mezzo che ha raccolto 1.914.000 telespettatori, 8,77%. Su Tv8 100% Italia ha ottenuto 494.000 telespettatori (2,29%), mentre sul Nove Chissà chi è si è fermato a 453.000 telespettatori (2,14%) nella prima parte e 558.000 (2,54%) nella seconda.

Testa a testa tra L’Eredità e La Ruota della Fortuna. Il quiz game condotto da Marco Liorni (Rai 1) ha intrattenuto 2.931.000 (20,73%) nella prima parte e 3.960.000 utenti (22,82%) nella seconda. Su Canale 5 Gerry Scotti ha ottenuto 2.616.000 telespettatori (19,68%) nella prima parte e nel game un netto di 3.715.000 (22,59%).

Ascolti tv martedì 5 novembre 2024: il pomeriggio

Stabile La volta buona (Rai 1) che ha ottenuto 1.318.000 (11,67%) nella prima parte e nel programma 1.322.000 utenti (13,64%). Molto bene su Rai 1 Il Paradiso delle Signore che ha ottenuto 1.600.000 spettatori (19,32%) e La vita in diretta con 1.631.000 (19,30%) nella prima parte e 2.253.000 nella seconda (21,16%). Su Rai 2 BellaMa’ ha coinvolto 563.000 utenti con il 6,66% di share.

Su Canale 5, Beautiful ha intrattenuto 2.211.000 telespettatori (18,79%), Endless Love ha appassionato 2.284.000 utenti con il 20,39% di share e My Home My Destiny ha coinvolto 1.427.000 utenti con il 17,66% di share. Bene Uomini e Donne con 2.455.000 spettatori (25,39%) e Amici con 1.539.000 utenti (18,57%). Nel tardo pomeriggio, Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.287.000 spettatori (14,96%) nella prima parte e 1.351.000 utenti (12,78%) nella seconda.

Ascolti tv martedì 5 novembre 2024: mattino e mezzogiorno

Su Rai 1 UnoMattina ha registrato 794.000 utenti (17,75%), mentre Storie Italiane (Rai 1) ha conquistato 740.000 (18,79%) nella prima parte e nella seconda 742.000 utenti (15,56%). Molto bene È sempre Mezzogiorno (Rai 1) con 1.582.000 telespettatori e il 16,77% di share. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 927.000 telespettatori (20,92%) nella prima parte e 742.000 (19,30%) nella seconda. Bene Forum (Canale 5) con 1.321.000 telespettatori e il 19,43% di share.