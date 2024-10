Ascolti tv 5/10: Tu Si Que Vales vs Ballando. Chi ha vinto la sfida

Serata movimentata quella di ieri, sabato 5 ottobre, dove a portarsi a casa la vittoria è stato Tu Si Qui Vales. Il celebre talent show di Mediaset, in onda su Canale 5, ha infatti ottenuto risultati migliori rispetto alla scorsa settimana, assestandosi intorno a 3.500.000 utenti (25.4% di share).

Per quanto riguarda invece Ballando con le Stelle (Rai Uno), i dati non sono stati per nulla eccellenti, nonostante le alte aspettative date dalla partecipazione di Barbara d’Urso in qualità di ballerina per una notte: il noto dance show ha infatti registrato una media di 3.221.000 utenti (24.4%). Numeri anche in leggero calo se si guardano quelli della settimana precedente.

Per quanto riguarda i dati delle altre reti, su Italia1 Cattivissimo me 3 ha divertito e intrattenuto 728.000 spettatori (4.2%), su Rete 4 Freedom – Oltre il Confine ha invece registrato un ascolto medio di 451.000 utenti (3.1%) e, per finire, In Altre Parole (La7) di Massimo Gramellini ha conquistato l’attenzione di 982.000 italiani (5.7%). Numeri in salita per gli ultimi due programmi ma in ogni caso non del tutto soddisfacenti, complice il grande successo ottenuto da Rai Uno e Canale 5.

Ascolti sabato 5 ottobre: preserale e access prime time

Parlando invece della fascia dell’access prime time, su Canale 5 Striscia la notizia, ha ottenuto dati molto simili a quelli della scorsa settimana: 2.897.000 spettatori (16.4%). Nessun confronto con Rai Uno in quanto, anche questo sabato, Affari Tuoi con Stefano De Martino non è andato in onda per l’inizio anticipato di Ballando con le Stelle. Niente da fare invece per Amadeus e il suo Chissà chi è, che continuano a stare ben sotto la soglia del milione di utenti e arrivano a racimolare una media di 552.000 spettatori (3.1%).

Venendo ad analizzare i dati del pre-serale, Pino Insegno e Reazione a Catena (Rai Uno) si confermano vincitori della fascia, portandosi a casa 2.028.000 spettatori (17.5%) nella prima parte e 3.145.000 (22.1%) nella seconda. Numeri che non si allontanano però di molto da quelli ottenuti da Gerry Scotti che, con La Ruota della Fortuna (Canale 5), ha intrattenuto 1.951.000 italiani (18.3%) nella prima parte e 2.682.000 (20%) nella seconda.

Ascolti sabato 5 ottobre: il pomeriggio

Ecco invece i dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda nel corso del pomeriggio. Per quanto riguarda la programmazione di Rai Uno, Ballando on the Road torna in grande stile e totalizza 1.325.000 spettatori (10.9%), mentre Passaggio a Nord Ovest ha raccolto una media di 953.000 utenti (9.4%).

Per finire, A Sua Immagine è stato seguito da 826.000 persone (8.7%) nella prima parte e 813.000 (9.1%) nella seconda, e poi, a seguire, Sabato in Diretta ha totalizzato ancorata volta numeri non del tutto entusiasmanti: 975.000 utenti (10.9%) nella prima parte e 1.232.000 spettatori (12.5%) nella seconda.

Infine, dando un rapido sguardo ai risultati ottenuti da Mediaset, su Canale 5 sono andate in onda le nuove puntata delle soap opera di punta: Beautiful ha conquistato 2.248.000 spettatori (17.5%), mentre Endless Love ne ha raccolti 2.210.000 (21.5%). Ottimi risultati se paragonati a quelli della scorsa settimana. Ultimo, ma non per importanza, Verissimo che è stato la scelta di 1.813.000 spettatori (20.6%) nella prima parte e 1.738.000 (18.3%) nella seconda.