Ascolti Tv 5/1: Tradimento, Affari tuoi, Panariello. C’è una batosta

Ascolti deludenti per Rai 1 e Canale 5 nella prima serata di domenica, 5 gennaio 2025. Mary Poppins (Rai 1) ha ottenuto 2.607.000 telespettatori e il 16,29% di share. Flop per Canale 5 con Tradimento che ha registrato 1.992.000 spettatori con uno share del 12,24%. Boom per Giorgio Panariello sul Nove con Giorgio Panariello – La favola mia che ha coinvolto 1.121.000 utenti (6,62%), un vero e proprio trionfo per il comico toscano. Da segnalare Report (Rai 3) che è stato seguito da 943.000 (5,09%) nella prima parte e 1.532.000 (8,92%) nella seconda.

Su Rai 2 il film Un matrimonio mostruoso ha intrattenuto 942.000 spettatori (5,28%); su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 840.000 telespettatori (5,70%); Eagle – Aquila ha registrato (La 7) ha raggiunto 449.000 telespettatori con il 2,73% di share; Tre fratelli e un bebè (Tv8) è stato visto da 383.000 telespettatori con il 2,24% di share; su Italia 1 il film Il Cavaliere Oscuro . Il ritorno ha ottenuto 917.000 utenti con il 6,12% di share.

Ascolti Tv domenica 5 gennaio 2025: preserale e access prime time

Stefano De Martino sbanca ancora una volta. Affari Tuoi (Rai Uno) ha vinto con 5.395.000 utenti e il 29,02% di share. Male Paperissima Sprint (Canale Cinque) che ha coinvolto 2.423.000 telespettatori e il 13,03% di share. Su Rai 3 Blob ha coinvolto 966.000 utenti (5,30%), mentre LAB Report 1.022.000 spettatori e il 5,53% di share. Bene Italia 1 con NCIS che ha intrattenuto 1.220.000 telespettatori (6,58%).

L’Eredità (Rai 1) ha intrattenuto 3.635.000 (22,42%) spettatori, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha ottenuto 2.702.000 telespettatori (17,59%) nella prima parte e nel game un netto di 3.323.000 utenti (19,98%).

Ascolti Tv domenica 5 gennaio 2025: il pomeriggio

Solida Domenica In su Rai 1 con 2.954.000 (22,15%) spettatori nella prima parte e nella seconda parte 2.496.000 con il 20,68%. Subito dopo, invece, Da noi… a ruota libera ha ottenuto 2.085.000 telespettatori e il 15,38% di share. Su Canale 5 Beautiful ha intrattenuto 1.922.000 spettatori (13,75%,); Endless Love ha coinvolto 1.836.000 utenti (14,24%); e Le storie di Verissimo ha raggiunto 1.786.000 telespettatori (14,85%) nella prima parte e 2.095.000 (15,69%) nella seconda.

Ascolti Tv domenica 5 gennaio 2025: mattino e mezzogiorno

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha registrato nella prima parte 499.000 (17,96%) telespettatori e 1.290.000 (24,29%) nella seconda. Grandi risultati per Linea Verde che ha dato la linea al Tg1 con 2.755.000 utenti e il 21,61% di share. Citofonare Rai2 (Rai 2) ha, invece, registrato nella prima parte 441.000 telespettatori (5,51%) e nella seconda 624.000 (6,01%). Su Canale 5, infine, Melaverde ha registrato 1.821.000 telespettatori con uno share del 17,20%.