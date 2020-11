Ascolti tv 4 novembre 2020: Matano fa un nuovo record e stacca la d’Urso

La Vita in Diretta con Alberto Matano ha conquistato un nuovo record di ascolti tv, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 novembre 2020. Già due giorni fa, ovvero lunedì scorso, aveva ottenuto un risultato simile a quello registrato ieri. Scendendo nel dettaglio, il programma in onda su Rai Uno ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 2.710.000 di telespettatori con il 18.2% (presentazione a 1.899.000 e il 15.2%). Un buon risultato per la trasmissione condotta da Alberto Matano, che può essere decisamente soddisfatto. Intanto, su Canale 5, Pomeriggio Cinque ha intrattenuto 2.006.000 di telespettatori con il 14.9% nella prima parte, 2.270.000 di telespettatori con il 14.2% nella seconda parte e 2.157.000 di telespettatori con il 12.6% nella terza parte di breve durata. Il programma di Barbara d’Urso, in questi giorni, sembra non riuscire proprio a ottenere grandi risultati.

Intanto, nella prima serata di ieri, ha conquistato il primo posto la replica su Rai Uno di Ulisse – Il Piacere della Scoperta con la presenza di 3.209.000 di telespettatori con il 14.7% di share (presentazione 3.628.000 e il 13.1%). Al secondo posto, si è piazzata la prima puntata di All Together Now 3, che ha registrato una media di 2.821.000 di telespettatori il 14.8% di share. Questa nuova edizione del programma ha visto diversi cambiamenti. In particolare insieme a J-Ax nella giuria vi sono Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo, che ieri non è riuscita a trattenere le lacrime.

Su Rai Due, Tg2 Post – America 2020 ha intrattenuto 1.060.000 di telespettatori (4.1%) e su Italia 1 The Great Wall ha conquistato 1.513.000 di telespettatori (6%). Su Rai Tre, Chi l’ha visto? ha tenuto compagnia a 1.887.000 di telespettatori con l’8.4% di share,

Nell’access prime time, ha vinto la sfida Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai Uno, con la presenza di 5.122.000 di telespettatori e il 17.9% di share. Su Canale 5, invece, Striscia la Notizia ha registrato una media di 4.437.000 di telespettatori con il 15.6%.

Nel preserale, il TgR ha sfiorato il 18% di share. Entrando nel dettaglio, su Rai 3 il Tg Regione ha informato 4.234.000 di telespettatori pari al 17.8%. Su Rai Uno, L’Eredità – La Sfida dei 7 ha intrattenuto 3.492.000 di telespettatori (18.6%), mentre L’Eredità 4.881.000 di telespettatori (21.5%). Su Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha tenuto compagnia a 2.754.000 di telespettatori (15.1%) e Caduta Libera a 3.908.000 di telespettatori (17.6%).

Nel pomeriggio, hanno intrattenuto il pubblico di Canale 5 le varie soap, che hanno registrato i seguenti dati: Beautiful 3.000.000 di telespettatori (17.3%), Una Vita 2.554.000 di telespettatori (15.9%) e Il Segreto 1.829.000 di telespettatori (15.3%). Invece, Uomini e Donne ha conquistato la presenza di 2.984.000 di telespettatori con il 22% di share.