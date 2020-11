All Together Now, Anna Tatangelo scoppia in lacrime: interviene la Hunziker

Emozioni e lacrime per Anna Tatangelo nel primo appuntamento stagionale della nuova edizione di All Together Now, format della prima serata di Canale Cinque giunto alla terza edizione. L’ex compagna di Gigi D’Alessio, che assieme a J-Ax, Francesco Renga e Rita Pavone compone la giuria della trasmissione, si è lasciata andare al pianto dopo aver ascoltato la storia di una concorrente, Beatrice Baldaccini. Il momento di forte tensione emotiva è stato placato da Michelle Hunziker, che è intervenuta con tatto non volendo mettere in ulteriore difficoltà Lady Tata e specificando di non voler entrare nel dettaglio di così tanta commozione.

Beatrice Baldaccini si è presentata narrando la sua storia personale. Una storia non semplice: la 29enne ha raccontato in una clip le motivazioni che l’hanno guidata a tentare l’avventura di All Together Now. La giovane ha quindi dichiarato che assieme al suo compagno, anch’egli un music performer, vorrebbe acquistare una casa a Milano (città in cui vive da 10 anni). Ciò, però, non è affatto semplice vista la loro professione che non sempre trova sbocchi professionali in grado di garantire una certa tranquillità economica.

Così, nelle più rosee aspettative, trionfare nello show e aggiudicarsi il montepremi, potrebbe darle una grossa mano. Non solo: Beatrice ha confidato di voler tentare di raggiungere il premio perché nutre il desiderio di portare sua madre a Machu Picchu, viaggio che coronerebbe uno dei più grandi sogni del genitore. “Perché innanzitutto lei ha fatto in modo che i miei sogni si realizzassero e poi perché abbiamo vissuto un male insieme. Parlo di noi perché lo abbiamo vissuto insieme, oltre che viverlo in prima persona”, ha concluso.

Anna Tatangelo in lacrime a All Together Now

La testimonianza della Baldaccini ha fatto breccia nel cuore di Lady Tata, visibilmente colpita dalle dichiarazioni della giovane. Non chiaro il motivo di tanta emozione, probabilmente si tratta di una vicenda che in qualche modo si ricollega a un pezzo di vita passato della cantante di Sora. Tra le lacrime e i singhiozzi, così l’ex di D’Alessio, rispondendo a Beatrice:

“Mi emoziona. In due troverete sicuramente una soluzione per prendere un appartamento, i progetti quando si è in due nella maggior parte dei casi riescono. Ma è bello ripagare un genitore dei suoi sacrifici”.

A questo punto, è giunto l’intervento di Michelle Hunziker. “Lo so che Anna è molto emozionata in questo, adesso non entriamo nei dettagli ma questa storia ti ha davvero emozionato”, le parole della conduttrice elvetica.