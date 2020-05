Ascolti tv lunedì 4 maggio 2020: i dati di Mattino 5, Vieni da me e Uomini e Donne

È ufficialmente iniziata la Fase 2 anche in televisione. Da lunedì 4 maggio 2020 sono tornati in video alcuni programmi che erano stati sospesi per colpa dell’emergenza Coronavirus. Tra questi Vieni da me, L’Eredità e Uomini e Donne in studio. Ma non si può dimenticare Federica Panicucci, rientrata a Mattino 5 accanto al collega Francesco Vecchi, che è invece sempre rimasto in video per garantire la corretta informazione al pubblico di Canale 5. Dunque: come sono andati questi ritorni in tv? Quello della Panicucci molto bene: Mattino 5 ha acquistato nuovo pubblico nel periodo del lockdown e lunedì l’infotaiment è stato seguito da quasi 1 milione e mezzo di telespettatori con uno share che oscillava tra il 15 e il 16%.

Maria De Filippi torna a vincere con la vecchia formula di Uomini e Donne

Lunedì 4 maggio 2020 Uomini e Donne è tornato a “respirare”. Il nuovo format della trasmissione – quello che vedeva protagoniste solo Gemma Galgani e Giovanna Abate – aveva fatto crollare gli ascolti tv. Il ritorno in studio, seppur con pochi cavalieri e corteggiatori, ha riportato lo show al suo splendore. La nuova puntata è stata infatti seguita da quasi 3 milioni di telespettatori con il 20.31%. Bene pure il ritorno di Caterina Balivo: Vieni da me, costretto ad andare avanti tra Skype e FaceTime, ha totalizzato 1.651.000 spettatori con il 10.38%.

Il Commissario Montalbano è sempre il più amato dagli italiani

Per quanto riguarda gli ascolti tv della prima serata, ha trionfato ancora una volta Il Commissario Montalbano con circa 6 milioni di spettatori e il 23.68%. Flop Canale 5 con il secondo film della saga de Il Signore degli Anelli, che non è andato oltre l’8%. Bene Stefano De Martino con le repliche di Stasera tutto è possibile (6.30%): lo show è stato già confermato da Rai 2 per la prossima stagione televisiva.