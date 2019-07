Ascolti tv 4 luglio: Riviera non decolla e Don Matteo 11 in replica vince

Ascolti tv prima serata giovedì 4 luglio: la replica di Don Matteo su Rai 1 batte Riviera su Canale 5

Ieri sera, giovedì 4 luglio, la fiction Don Matteo in replica su Raiuno ha vinto su Riviera. La serie crime britannica, proposta da canale 5 per l’estate 2019, continua a non decollare e con la seconda puntata conquista 1.425.000 spettatori pari all’8.8% di share, vedendosi battuta dalla replica di Don Matteo 11 che conquista il 13.6% di share con 1.425.000 spettatori. Insomma un sempre brillante risultato per la storica fiction di casa Rai con protagonista l’amato prete interpretato da Terence Hill. Mentre le intrigate vicende e i misteri di Georgina e della famiglia Clios per il momento hanno avuto un’accoglienza tiepida da parte del pubblico, anche se bisogna dire che la serie prodotta nel 2017 era stata già trasmessa da Sky Atlantic. Parte abbastanza bene anche Un’Estate fa, il programma di Rai2 condotto da Pupo e Diana Del Bufalo ha raccolto davanti al video 1.219.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 il debutto in prima tv della serie Chicago PD 5 ha intrattenuto, con i primi tre episodi, 930.000 spettatori con 5.6% di share. Su Rai3 Una Notte con la Regina ha guadagnato 858.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Molto bene, invece, Fuori dal coro di Mario Giordano che Su Rete4 (dalle 21.31 alle 0.48) viene scelto da un a.m. di 1.262.000 spettatori per il 9.1% di share.

Ascolti 4 luglio 2019, continua la gara tra Reazione a Catena e Caduta Libera

Continua la gara tra Gerry Scotti e Marco Liorni. I game show dell’estate continuano ad appassionare i telespettatori e si fa sempre più appassionante anche la sfida tra i due conduttori, sempre abbastanza vicini. Infatti Liorni su Rai1 con Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.129.000 spettatori (20.8%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.177.000 spettatori (24%). Scotti sul quinto canale, invece, con Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.556.000 spettatori (15.8%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.568.000 spettatori (20.1%).

Unomattina estate prosegue bene Roberto Poletti e Valentina Bisti

Sembra andare molto bene la nuova coppia estiva del mattino di Raiuno. Nella giornata di ieri Roberto Poletti e Valentina Bisti, che recentemente hanno parlato del loro rapporto, con Unomattina Estate hanno ottenuto un buon 18.7% di share dando il buongiorno a 837.000 telespettatori. Tuttochiaro, sempre sul primo canale, ha conquistato invece un po’ meno: 646.000 spettatori pari al 14.1%. Per quanto riguarda le altre reti Planet su Canale 5 ha intrattenuto 364.000 spettatori (8.1%), su Rai 2 le Universiadi hanno raccolto 130.000 spettatori con il 2.8%, su Italia 1 Person of Interest ottiene un ascolto di 84.000 spettatori pari all’1.8% di share e su Rai3 Agorà Estate convince 365.000 spettatori pari al 7.7% di share.