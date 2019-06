Ascolti Tv 4 giugno 2019: la finale di The Voice non decolla

Ascolti Tv martedì 4 giugno 2019: la fiction Rai supera la finale di The Voice of Italy

Ieri sera, martedì 4 giugno 2019, è andata in onda su Rai 2 la finale di The Voice of Italy. Il programma condotto da Simona Ventura, pur avendo registrato sempre degli ottimi risultati in termini di ascolti Tv, ieri non è riuscito a decollare rispetto alla concorrenza e si è visto superare da Rai 1. La trasmissione è stata vista da più di 1.700.000 persone, registrando uno share al 10,8%. Un risultato comunque discreto se paragonato ai numeri della fiction andata in onda su Rai 1. La miniserie Volevano andare lontano – Bella Germania ha tenuto attaccati allo schermo ben 2.835.000 di persone, per uno share pari al 13,7% e ha superato, di fatto, l’ultima puntata di The Voice.

Ascolti Tv 4 giugno 2019: Reazione a catena continua a tenere testa a Caduta Libera

Marco Liorni, ieri pomeriggio, è riuscito di nuovo a portare a casa un buon risultato con Reazione a Catena. Il programma, per essere solo alla sua seconda puntata, è riuscito a reggere comunque bene il confronto con Caduta Libera. La trasmissione di Gerry Scotti, comunque, è stata la più visto della fascia preserale. Su Canale 5, nello specifico, si sono sintonizzati più di 3.500.000 mila persone (per uno share pari al 22,8%), contro i 3.446.000 di Rai 1(pari al 21,7% di share). Una situazione quella di ieri che, concretamente, non ha ribaltato i risultati di lunedì 3 giugno.

Ascolti Tv martedì 4 giugno 2019: Pomeriggio Cinque il programma più visto del day time pomeridiano

Gli ascolti Tv della fascia oraria pomeridiana hanno visto trionfare ieri Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque. Il programma di Canale 5 è stato il più visto durante il day time del pomeriggio, sfiorando picchi di share pari al 19,2% nella prima parte e mantenendosi intorno al 15,9% nella seconda. Buoni anche gli ascolti de La Vita in Diretta che, martedì 4 giugno, ha registrato uno share pari al 15,5%.