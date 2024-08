Ascolti Tv 4/8: Olimpiadi, Papi, Mina Settembre. Tonfi e botti

Tutti pazzi per le Olimpiadi! Nella serata di domenica 4 agosto gli spettatori sono rimasti incollati alla televisione per seguire le imprese degli atleti italiani a Parigi. Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024 – Atletica Leggera, con la finale dei 100 m uomini ha vinto il prime time con un netto di 4.699.000 spettatori e il 29,3% di share. Successivamente, l’incontro di Beach Volley femminile Italia-Stati Uniti ha raccolto 2.006.000 utenti con il 16% di share.

Testa a testa, invece, per Canale 5 e Rai 1. Mina Settembre (Rai 1) ha conquistato 1.353.000 (10,2%), mentre Segreti di Famiglia su Canale 5 ha totalizzato 1.326.000 utenti con uno share del 10,3%. Disastro Enrico Papi, che con Tilt – Tieni il tempo (Italia 1) ha raggiunto 537.000 spettatori e il 5,2% di share. Male gli altri programmi trasmessi in prime time: La battaglia di Hacksaw Ridge (Rete 4) ha coinvolto 414.000 spettatori (3,5%); Report (Rai 3) ha raggiunto 609.000 telespettatori (4,5%); su La7 Un marito per Cinzia ha ottenuto 405.000 utenti (2,9%). Infine, sul Nove Little Big Italy ha intrattenuto 207.000 spettatori (1,6%) e Italia’s Got Talent su Tv8 ha divertito 324.000 utenti (2,4%).

Ascolti tv domenica 4 agosto 2024: preserale e access prime time

Anche nell’access prime time, dominano le Olimpiadi. Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024 con la finale a squadra di Fioretto maschile nella Scherma ha coinvolto ben 4.376.000 spettatori (28.2%). Nuovo testa a testa, invece, per Rai 1 e Canale 5. Paperissima Sprint (Canale 5) è stato seguito da 1.560.000 utenti (10,2%), mentre Techetechetè lo ha leggermente surclassato radunando 1.705.000 spettatori (11%).

Nel preserale, Reazione a Catena e The Wall sono oscurati dalla storica vittoria di Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno conquistato l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il match è stato seguito da 2.732.000 telespettatori con il 24,5% di share. Subito dopo, l’Atletica Leggera ha invece ottenuto 4.546.000 spettatori con il 33% di share. Su Rai 1 Reazione a Catena ha ottenuto 1.299.000 spettatori (11,4%) nella prima parte e 1.783.000 (14%) nella seconda. Le repliche di The Wall (Canale 5) hanno raccolto 944.000 spettatori (8,6%) nella prima parte e mentre 1.336.000 nella seconda (10,7%).

Ascolti tv domenica 4 agosto 2024: il pomeriggio

Canale 5 vince di nuovo contro Rai 1 nella fascia pomeridiana di domenica 5 agosto 2024. Prima, L’Arca di Noè ha ottenuto ottimi ascolti con 1.683.000 utenti e il 13,7% di share. Successivamente, altri grandi risultati per le soap opera: Beautiful ha raggiunto 1.534.000 spettatori (13%); My Home My Destiny ha intrattenuto 1.456.000 spettatori (13% ); mentre La Promessa è stato seguito da 1.300.000 utenti (12,3%). Su Rai 1, Su Rai1 il meglio di Domenica In si è fermato a 987.000 spettatori (8,7%).

Ma a dominare sono ancora una volta le Olimpiadi di Parigi 2024. Su Rai 2, l‘Atletica Leggera ha segnato 2.417.000 spettatori (19,3%); il Golf ha totalizzato un netto di 1.808.000 spettatori (14,8%); il match di Tennis Djokovic-Alcaraz ha raccolto 2.574.000 spettatori (23,7%); la Ginnastica Artistica ha ottenuto 2.374.000 utenti (22,6%); mentre La Vela ha segnato 2.360.000 spettatori (23%).