Ascolti tv 4/3-Miss Fallaci, STEP, Canale 5: un trionfo e due batoste

Ascolti tv prime time di martedì 4 marzo 2025 – Risultati piuttosto deludenti per Miss Fallaci, nonostante sia stato il programma più visto della prima serata: 2.395.000 spettatori e il 13.3% di share. La serie tv è andata calando vertiginosamente rispetto al primo appuntamento trasmesso il 18 febbraio quando totalizzò 3.260.000 utenti pari al 18.3% di share. La settimana successiva, il 25 febbraio, il primo tonfo (2.403.000 spettatori pari al 13.2% di share). Ieri un ulteriore passo indietro.

Bene invece Stasera Tutto è Possibile su Rai Due: 2.195.000 spettatori pari al 14.7%. Lo show condotto da Stefano De Martino è stata la seconda trasmissione più vista del palinsesto generalista. Superato anche Canale 5 che con Mission Impossibile – Dead Reckoning ha avuto l’attenzione di 1.713.000 spettatori con uno share dell’11.7%. Anche in questo caso numeri per nulla rosei.

Grande soddisfazione invece per La7: DiMartedì ha informato 1.539.000 spettatori, 9.4% di share. Bene anche Le Iene su Italia Uno: 1.401.000 spettatori (10.5%). Deludenti invece i dati di E’ Sempre Cartabianca su Rete Quattro (657.000 spettatori, 4.7%) e di Le Ragazze su Rai Tre (656.000 spettatori e il 3.5%). A chiudere Tv8 (Bohemian Rhapsody ha raccolto 389.000 spettatori con il 2.4%) e Nove (le repliche di Little Big Italy hanno intrattenuto 197.000 spettatori, 1.4%).

Ascolti tv 4 marzo 2025: access prime time e preserale

Solita cavalcata trionfante in access prime time per Rai Uno. Cinque Minuti ha radunato 4.965.000 spettatori (24.3%), mentre Affari Tuoi ha coinvolto 5.805.000 spettatori (27.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia di nuovo in ‘apnea’ e di nuovo sotto i tre milioni di utenti: 2.927.000 spettatori pari al 13.8%.

Anche nella fascia preserale l’ammiraglia Rai domina nettamente quella Mediaset: L’Eredità – La Sfida dei Sette ha avuto 3.180.000 spettatori pari al 23.3%, mentre L’Eredità ha raggruppato 4.590.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Avanti il Primo ha fatto giocare 2.166.000 spettatori (17.2%), mentre Avanti un Altro ha interessato 3.238.000 spettatori (20.0%).

Ascolti tv e share dei programmi del pomeriggio

Tonfo su Rai Uno de La volta buona che, rispetto agli ultimi giorni, ha avuto un netto calo: nella prima parte 1.451.000 utenti, 12.7% di share, nella seconda 1.280.000 persone, 14%. A seguire Il Paradiso delle Signore con 1.503.000 spettatori e il 17.9%. La vita in diretta come al solito leader di fascia con 2.140.000 spettatori e il 21.7%.

Su Canale 5 bene le soap: Beautiful ha registrato 2.031.000 utenti , share 16.6%; Tradimento ha raggiunto 2.188.000 spettatori, 18.7%. Ok anche Uomini e Donne con 2.423.000 utenti, 24%. La curva degli ascolti di Canale 5 è poi andata calando: Amici di Maria De Filippi 1.558.000 spettatori, 18.6%; My Home My Destiny 1.387.000 utenti, 17.3%; infine il deludente Pomeriggio Cinque: nella prima parte 1.250.000 utenti, 15%, nella seconda 1.457.000 spettatori, 15.1% e nei saluti 1.524.000 persone, 13.5%.