La Vita in Diretta, Rita Rusic rivela la richiesta toccante di Eleonora Giorgi per il nipote

A quasi due giorni dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, in televisione si continua a ricordare questa donna meravigliosa che ha lottato con le unghie e con i denti contro una malattia che ha stroncato la sua vita. Aveva scelto di vivere questo momento così pesante della sua vita in televisione, condividendo con il suo amato pubblico il suo dolore ma allo stesso tempo la sua gioia per tutto il tempo che stava passando con i suoi figli e i nipoti. Il suo grande dispiacere era infatti quello di non poter vivere al massimo il piccolo Gabriele, il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. A tal proposito, ospite de La Vita in Diretta, Rita Rusic ci ha tenuto a sottolineare che Eleonora voleva molto bene anche a Nina, la figlia di Clizia, che vedeva come una nipote a tutti gli effetti. Infatti, tra le lacrime, ha raccontato: “Eleonora aveva parlato con Nina, le aveva detto quando io non ci sarò più, ricorda a Gabriele della nonna” una richiesta davvero toccante che ha emozionato la stessa Rusic, che mentre raccontava, è scoppiata in lacrime.

Eleonora trascorreva infatti molto tempo con i suoi nipoti, era il suo unico dispiacere: continuava a ripetere di sentirsi pronta ad andare via, di aver vissuto una vita lunga e intensa, ma l’idea di non veder crescere Gabriele era ciò che la feriva di più. I suoi figli avevano cercato di renderla felice al meglio, sia Paolo che Andrea infatti si sono sposati lo scorso anno a pochi mesi di distanza, per darle la possibilità di essere presenti al loro giorno più importante.

In questo momento abbraccierei Paolo, mi fa tenerezza ,tanta 😢🫂💔#EleonoraGiorgi pic.twitter.com/FdjOYblUEL — More ❤️ (@More10599742) March 4, 2025

Paolo Ciavarro in lacrime: “Le dicevo sempre di essere il suo regalo”

Paolo sta soffrendo davvero molto per la morte della sua adorata mamma, infatti a La Vita in Diretta è stato mandato in onda un filmato in cui lui, fuori dalla clinica, rispondeva ad alcune domande. “Siamo nati ad un giorno di distanza, infatti io le dicevo sempre di essere il suo regalo di compleanno. Lo festeggiavamo sempre insieme, ora non lo faremo più” ha dichiarato Paolo, scoppiando in lacrime.

E poi ha continuato, raccontando di quanto siano stati belli questi due anni che hanno trascorso insieme. “Ci siamo chiusi attorno a lei, l’abbiamo messa al centro delle nostre vite. Mi dispiace solo per mio figlio che non avrà la possibilità di crescere con una nonna come lei“.