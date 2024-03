Ascolti tv 4/3: Lobosco da urlo, apnea GF, boom UeD e Amadeus

La prima serata di lunedì 4 marzo ha registrato il botto dell’ammiraglia della tv di Stato. La terza stagione della fiction Le indagini di Lolita Lobosco parte con il turbo: 5.2 milioni di spettatori (27.7% di share). Numeri da capogiro che schiantano il Grande Fratello (Canale Cinque) di Alfonso Signorini, fermo a 2.4 milioni di spettatori (18%) e in calo di 100 mila utenti rispetto allo scorso lunedì. Piuttosto bene il ritorno di Boss in incognito, con 1.1 milioni di utenti (6.9%). Ottimi dati per La Torre di Babele (La7) che ha raggiunto quasi 1.3 milioni di spettatori (6.3%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 4 marzo 2024:

Rai Uno: Le indagini di Lolita Lobosco ha raccolto 5.191.000 telespettatori (27.7% di share);

Canale 5: Grande Fratello ha totalizzato 2.432.000 spettatori (18%);

Rai Due: Boss in incognito ha avuto 1.177.000 spettatori (6.9%);

Italia 1: Fast & Furious 8 ha fatto compagnia a 1.180.000 spettatori (6.6%);

Rai Tre: PresaDiretta ha intrattenuto 689.000 spettatori (3.3%);

Rete 4: Quarta Repubblica ha raggiunto 662.000 spettatori (4.3%);

La7: La Torre di Babele ha convinto 1.271.000 spettatori (6.3%);

TV8: 4 Hotel ha conquistato 479.000 spettatori (2.3%);

Nove: Little Big Italy ha ottenuto 382.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv lunedì 4 marzo 2024: preserale e access prime time

Affari Tuoi ‘devastante’ supera la soglia dei 6 milioni di spettatori.

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.884.000 spettatori (22.2%);

Rai Uno: Affari Tuoi ha intrattenuto 6.002.000 spettatori (26.5%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha convinto 3.388.000 persone (15% di share);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.562.000 spettatori (24.2%) nella prima parte e nella seconda da 4.914.000 spettatori (26.6%);

Canale 5: Avanti un Altro! ha ottenuto 2.363.000 telespettatori (17.3%) nella prima parte e ne ha avuti 3.788.000 (21.7%) nella seconda.

Ascolti tv lunedì 4 marzo 2024: il pomeriggio

Uomini e Donne sfonda il muro dei 3 milioni di utenti assieme a Terra Amara.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.695.000 spettatori (16% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.874.000 spettatori (20.1%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.345.000 spettatori (21.1%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 983.000 spettatori (7.7%);

Rai Due: BellaMa’ ha interessato 591.000 spettatori (6.3%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.905.000 telespettatori (21.5%);

Canale 5: Terra Amara ha intrattenuto 3.213.000 spettatori (24.7%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 3.066.000 spettatori (28%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.754.000 spettatori (18.9%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.749.000 spettatori (18.6%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.560.000 spettatori (16.3%) nella prima parte, di 1.534.000 utenti (14.3%) nella seconda e di 1.522.000 spettatori (12.3%) nei saluti.

Ascolti tv della mattina di lunedì 4 marzo 2024