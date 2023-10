Ascolti tv 4/10/23: Amadeus-Corleone, chi ha vinto. Novità Rai male

Rai Uno e Canale Cinque appaiati. Entrambe le ammiraglie non brillano. Arena Suzuki dai 60 ai 2000 al 15.3%, l’ultima puntata di Maria Corleone in leggera salita al 15.4%. Chi l’ha visto? è la solita garanzia per Rai Tre (10.7%). Exploit di La7 che in prima serata sfonda il milione di utenti con Vajont – La diga del disonore.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 4 ottobre 2023:

Rai Uno – Arena Suzuki dai 60 ai 2000 ha raccolto 2.430.000 spettatori (15.3%);

Canale 5 – Maria Corleone ha totalizzato 2.601.000 spettatori (15.4%);

Rai Due – The Reunion ha avuto 403.000 spettatori (2.3%);

Italia 1 – Skyscraper ha fatto compagnia a 1.041.000 spettatori (6%);

Rai Tre – Chi l’ha Visto? ha informato 1.711.000 spettatori (10.7%);

Rete 4 – Fuori dal coro ha raggiunto 775.000 spettatori (5.7%);

La7 – Vajont – La diga del disonore ha convinto 1.069.000 spettatori (6.1%);

Tv8 – X Factor ha ottenuto 526.000 spettatori (3.3%);

Nove – Nati stanchi ha conquistato 284.000 spettatori (1.6%);

Ascolti tv mercoledì 4 ottobre 2023: preserale e access prime time

Striscia la notizia sotto i 3 milioni. Il Mercante in fiera ancora male. Le novità Rai non decollano.

Rai Uno: Affari tuoi ha raggiunto 4.100.000 spettatori (20.8% di share);

Rai Uno: Cinque minuti ha interessato 3.940.000 utenti (3.6%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 2.810.000 persone (14.3%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 2.756.000 spettatori (23.5%) nella prima parte e nella seconda da 4.038.000 spettatori (26.5%);

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 1.665.000 telespettatori (16%) nella prima parte e ne ha avuti 2.535.000 (17.6%) nella seconda;

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha avuto 1.333.000 spettatori (6.9%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.752.000 spettatori (8.9%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha informato 904.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 777.000 (3.9%) nella seconda;

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.561.000 spettatori (7.9%);

Tv8: 100% Italia ha ottenuto 486.000 telespettatori (2.5%);

Nove: Don’t Forget The Lyrics ha registrato 470.000 telespettatori (2.4%);

Rai Due: Il Mercante in Fiera, nel segmento Fuori due, 307.000 (1.8%) e nel game un netto di 465.000 utenti (2.4%);

Ascolti tv mercoledì 4 ottobre 2023: il pomeriggio

Balivo sempre inchiodata tra l’11 e il 12%. UeD solita garanzia assieme alle soap Beautiful e Terra Amara. Merlino in calo, battuta, ancora una volta e nettamente, da Alberto Matano.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.349.000 spettatori (11.4% di share) nella prima parte e da 1.161.000 utenti (12.2%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.486.000 spettatori (18.9%);

Rai Uno: La vita in Diretta ha interessato 1.826.000 spettatori (22%);

Rai Due: Ore 14 un netto di 690.000 utenti (6.2%);

Rai Due: Bella ma’ ha registrato 410.000 telespettatori (5%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.579.000 telespettatori (20.8%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.753.000 telespettatori (23.1%);

Canale 5: Uomini e Donne ha registrato 2.501.000 utenti (25.7%);

Canale 5: Amici DayTime ha avuto 1.608.000 spettatori (20.6%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.488.000 spettatori (20.7%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.110.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e di 1.149.000 utenti (14.4%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di mercoledì 4 ottobre 2023