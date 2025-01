Ascolti tv 4/01: Pooh vs Circo di Montecarlo. Chi ha vinto, tutti i dati

Il primo posto nel podio per la prima serata di ieri, sabato 4 gennaio, va al concerto evento dei Pooh “Noi Amici per sempre” (Canale 5), che ha incollato davanti al piccolo schermo 2.739.000 telespettatori con uno share del 19.7%. Vittoria guadagnata davvero per un soffio, dal momento che, su Rai Uno, il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo condotto da Serena Autieri, ha registrato un dato davvero molto simile: 2.611.000 utenti (17.2%). Insomma, si può dire che si sia trattato di un vero e proprio testa a testa tra le due reti, nel quale nessuna delle trasmissioni proposte ha davvero dominato sull’altra.

Per quanto riguarda le altre reti: su Italia 1 Sing ha totalizzato 827.000 spettatori (5%), su Rete 4 Non ci resta che piangere ha invece registrato una media di 1.043.000 utenti (6.7%) e, per finire, su La7 Deep Impact ha conquistato l’attenzione di 647.000 italiani (3.9%).

Ascolti sabato 4 gennaio: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, Affari Tuoi (Rai Uno) non delude e anche questa volta ha conquistato l’attenzione di 5.604.000 telespettatori (29.9%). Come al solto una sfida senza storia con il diretto competitor: Striscia la Notizia (Canale 5) infatti è arrivata a registrare una media di 2.967.000 utenti (15.9%).

Per concludere, riguardo la fascia del pre-serale, la medaglia d’oro è andata a Marco Liorni che, con la nuova puntata de L’Eredità (Rai Uno) ha intrattenuto 3.327.000 spettatori (22.3%). Subito dietro, la replica de Gira La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che ha registrato 2.101.000 utenti (16.2%) nella prima parte e 2.966.000 (19%) nella seconda.

Ascolti sabato 4 gennaio: il pomeriggio

Veniamo ora ai dati relativi agli ascolti dei programmi visti dagli italiani nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, Le Stagioni dell’Amore ha incollato al piccolo schermo 1.402.000 spettatori (10.8%), mentre, a seguire, Passaggio a Nord Ovest ne ha radunati 1.119.000 (10.3%) nella prima parte e 1.054.000 (10.5%) nella seconda. Proseguendo, A Sua Immagine è stato seguito da 1.138.000 utenti (11.6%) nella prima parte e 1.134.000 (11.4%) nella seconda. Per finire, Sabato in Diretta ha totalizzato una media 1.300.000 italiani (11.4%).

Per quanto riguarda Canale 5, la nuova puntata di Beautiful ha conquistato l’attenzione di 2.001.000 spettatori (14.6%), My Home My Destiny ne ha registrati 1.552.000 (14.2%) e, infine, Le Storie di Verissimo è stato scelto da 1.575.000 utenti (15.4%) nella prima parte e 1.673.000 (14.3%) in quella finale.

Ascolti sabato 4 gennaio: il mattino

Concludiamo, come di consueto, con i dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda durante la mattinata. Dando un rapido sguardo a Rai Uno, Unomattina in Famiglia ha tenuto compagnia a 372.000 spettatori (13.3%) nella prima parte, 1.180.000 (22.1%) nella seconda, 1.404.000 (25.1%) nella terza e, infine, 1.283.000 (23.7%) nella quarta. A seguire, Buongiorno Benessere ha totalizzato una media di 1.203.000 utenti e, per finire, Linea Bianca ha collezionato 1.319.000 persone (19.7%) mentre Linea Verde Tipico ne ha invece convinte 1.683.000 (19.8%).

Per quanto riguarda Canale 5, Viaggi del Cuore ha registrato 563.000 spettatori (10.1%), mentre Forum ne ha totalizzati 1.257.000 (15.5%).