Pooh e Il Volo su Canale 5: analogie, differenze, perché funzionano

Ieri sera su Canale 5 è andato in onda il concerto dei Pooh – Noi Amici Per Sempre. L’evento ha celebrato la lunga carriera della band e non sono mancati ospiti d’eccezione. Nella struttura ha ricordato un po’ un altro grande show di Mediaset, trasmesso in replica proprio qualche settimana fa: Il Volo – Tutti Per Uno. Analizziamo insieme le analogie e le differenze e perché entrambi i programmi possono essere definiti vincenti.

Il concerto Pooh- Noi Amici Per Sempre è stato un’occasione per i fan della band di rivivere tutti i loro più grandi classici e fare un tuffo nel passato e ieri sera Canale 5 ha dato la possibilità anche a coloro che non erano presenti fisicamente all’evento di poter ascoltare e cantare le canzoni proposte in scaletta. Ad accompagnare i Pooh in questo viaggio attraverso i loro successi è stata la conduttrice Michelle Hunziker. Sul palco si sono poi susseguiti anche alcuni ospiti, tra cui gli ex ballerini di Amici di Maria De Filippi Elena D’Amario ed Alessandro Cavallo ed i cantanti Patty Pravo ed Il Volo.

Pooh – Noi Amici Per Sempre e Il Volo – Tutti Per Uno: analogie e differenze di due programmi vincenti

Proprio del trio, quale settimana fa, Canale 5 ha mandato in replica il grandissimo successo Il Volo – Tutti Per Uno. Lo spettacolo presenta alcune analogie con lo show dei Pooh. Prima di tutto anche Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone hanno deciso di farsi affiancare da una coconduttrice esattamente come Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. Se questi ultimi hanno scelto Michelle Hunziker, i giovani tenori hanno optato per Federica Panicucci, Giorgia ed Eleonora Abbagnato. A differenza del concerto dei Pooh, difatti, quello de Il Volo è stato suddiviso in tre serate differenti.

In entrambi gli eventi sul palco si sono susseguiti diversi ospiti che hanno duettato insieme agli artisti nei loro più grandi classici. Questa scelta si è rivelata una formula vincente che ha contribuito al successo dei programmi, seguito così non solo dai fan dei Pooh o de Il Volo e da spettatori di un po’ tutte le età. Inoltre, il seguito ottenuto, può essere quasi sicuramente attribuito al desiderio di celebrare la storia della musica italiana di cui sia i Pooh che Il Volo sono ambasciatori in tutto il mondo.