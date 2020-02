Ascolti tv venerdì 31 gennaio: bene Il Cantante Mascherato, Gf Vip 4 si difende

By

Dati ascolti Tv 31 gennaio, il prime time è stato vinto dal Cantante Mascherato

A vincere la gara degli ascolti di venerdì 31 gennaio è stato Il Cantante Mascherato che con la sua finale ha toccato il 22% di share e raggiunto ben 4.432.000 telespettatori. Il programma è stato una delle sorprese di questa stagione televisiva e sebbene gli ascolti non siano stati eccellenti merita sicuramente una seconda edizione. Magari con qualche aggiustamento a partire dall’aumento della difficoltà, visto che è stato piuttosto facile individuare chi si nascondesse dietro le maschere sin dalla prima puntata. Il Grande Fratello Vip 4 non ha fatto il botto neanche con l’ingresso di Serena Enardu nella Casa come concorrente, sebbene sia riuscito a mantenersi comunque su livelli discreti con il 17% di share e 2.920.000 telespettatori raggiunti.

Ascolti Tv access prime time e preserale: niente di nuovo sotto al Sole

Per quanto riguarda access prime time e preserale, niente di nuovo sotto al sole, visto che gli ascolti confermano i dati di ogni giorno dimostrando quanto il pubblico sia affezionato ai game show targati Rai: I soliti ignoti ha toccato il 20.7% di share (5.196.000 telespettatori), contro il 17.7% e i 4.436.000 telespettatori totalizzati da Striscia la notizia. Non si può dire diversamente del preserale, visto che a imporsi è stato sempre L’Eredità che ha battuto Avanti un altro con il 26.7% di share e 5.346.000 telespettatori (il rivale invece si è fermato al 20.4% raggiungendo i 3.999.000 telespettatori).

Auditel pomeriggio: Mediaset vince con soap, reality e talent show

Anche nel pomeriggio gli ascolti tendono a premiare Mediaset che riesce a fare sempre bene con le soap, i reality e talent show; vediamo tutti i dati:

Mediaset

Beautiful: 2.451.000 telespettatori e 15.8% di share;

Una Vita: 2.455.000 telespettatori e 16.5% di share;

Uomini e Donne: 3.032.000 telespettatori e 22.7% di share;

Gf Vip: 2.142.000 telespettatori e 18.7% di share;

Amici: 2.150.000 telespettatori e 19% di share;

Il Segreto: 2.237.000 telespettatori e 19.2% di share;

Pomeriggio Cinque: prima parte: 2.020.000 telespettatori e 16.7% di share; seconda parte: 2.308.000 telespettatori e 16.4%.

Rai

Vieni da me: 1.893.000 telespettatori e 13.3% di share;

Il Paradiso delle Signore: 1.889.000 spettatori e 16% di share;

La Vita in Diretta: 1.922.000 telespettatori e 14.7% di share.

Le impressioni sul Cantante Mascherato

L’impressione che abbiamo è che Il Cantante Mascherato sia un prodotto con ottime potenzialità ma che vada rivisto, dal già citato aumento della difficoltà alla scelta dei concorrenti fino a un aumento dell’interazione col pubblico. Vedremo se Rai riuscirà a dare al programma quel tocco in più che potrebbe regalarle molte più soddisfazioni.