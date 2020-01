Serena Enardu: “Ho pagato per entrare al GF”. Web furioso, Pago basito

Serena Enardu è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. La reazione di Pago e le proteste sul web

Grandi emozioni durante l’ottava puntata del Grande Fratello Vip. Era già stato annunciato nei giorni scorsi: l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu avrebbe fatto il suo ingresso nella Casa. E in effetti lo ha fatto, ma non come ospite, bensì come concorrente. Durante la serata, Alfonso Signorini ha invitato il Pago a recarsi nel privè per poter ascoltare, tramite un videoclip, il riassunto degli ultimi giorni vissuti nel reality pensando a Serena. Una volta terminato, la sorpresa: l’ex compagna è giunta alle sue spalle e la coppia si è ricongiunta regalando al pubblico un momento molto romantico. Quel che il cantante non sapeva è che l’influencer sarebbe presto stata annunciata come nuovo concorrente della casa. Nel momento in cui è stata confermata la decisione al resto dei concorrenti, la Enardu ha pronunciato una frase molto ambigua: molto forti i commenti sui social, la maggior parte in segno di protesta. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

L’ex tronista spiazza: “Sono la prima che paga per entrare al Grande Fratello Vip”

Dopo l’incontro tra Serena e Pago, la coppia è stata ‘divisa’. Il cantante si è recato nel confessionale mentre la sarda si è diretta nel salone dove si trovava il resto dei Vip. La Enardu si è quindi presentata ai suoi futuri compagni di avventura quando in quel momento Pacifico è rientrato in Casa scoprendo una verità inaspettata. Serena è a tutti gli effetti una nuova inquilina del reality. Come ha poi spiegato il conduttore, il caso della Enardu non era da paragonare al precedente ingresso di Valeria Marini, la quale ha trascorso solo una notte all’interno della Casa: Serena resterà fino alla fine dello show, salvo eliminazione da parte del pubblico. L’ex tronista ha poi pronunciato una frase tra il serio e il faceto: “Ho pagato per entrare, sono la prima concorrente a pagare per entrare al Grande Fratello Vip”. Il pubblico da casa spiazzato.

Il pubblico tuona sul web: “È vergognoso”

Non sono mancate le parole in segno di ribellione da parte di alcuni utenti su Twitter in merito all’ingresso dell’ex tronista nel reality. Solo alcune puntate fa, i telespettatori erano stati chiamati a votare per decidere se far diventare Serena un concorrente ufficiale del Gf. In quell’occasione il televoto si era espresso in maniera negativa: con l’ingresso dell’influncer nel corso dell’ottava puntata, il web è rimasto indignato per la scelta del reality di sorvolare sul volere del pubblico votante. “Dite sempre che il pubblico è sovrano, abbiamo votato NO all’ingresso di Serena per una settimana e adesso ce la piazzate come concorrente? Vergogna!”, uno dei tanti tweet.