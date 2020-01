Conversano piomba su Serena Enardu: è una concorrente ufficiale del GF

Serena Enardu diventa concorrente al GF Vip: non tarda il commento dell’ex Giovanni Conversano

A Giovanni Conversano non sfugge nulla! L’ex di Serena Enardu non ha dato neanche il tempo ad Alfonso Signorini di annunciare l’entrata di Serena al GF Vip che ha già commentato la decisione della bella sarda di rientrare in Casa e questa volta per rimanerci. Su Instagram, infatti, l’ex tronista nonchè ex fidanzato della Enardu ha scritto un messaggio: “Ricordate, non parlo mai a caso. E tutto questo mi puzza…Certo di non sbagliarmi!“. Conversano insinua dunque che fosse tutto organizzato, che l’entrata nel reality di Serena fosse già prevista. In effetti, il pubblico non voleva la sua entrata in Casa, tanto che nel televoto delle prime puntate, i telespettatori aveva preferito Pago libero nella sua avventura. Non sono stati dello stesso avviso chi si trova dietro le quinte del programma, Alfonso Signorini compreso. “Il web è impazzito ma al GF piace tantissimo“, ha commentato il conduttore nei confronti della Enardu.

Pago e Serena entrambi al GF Vip: Conversano parla, il web non ci sta!

Siamo sicuri che il commento di Conversano non sarà l’unico nel corso della serata. L’entrata in Casa di Serena ha scatenato il web ed in molti non hanno mandato giù la decisione del presentatore e di chi ha scelto di farla diventare una concorrente a tutti gli effetti, in barba ai gusti e alla decisione del pubblico. Pago e Serena si sono ritrovati durante l’ottava puntata del reality, scambiandosi anche diversi baci e non sono mancate le lacrime. Si sono salutati con la voglia di conoscersi davvero, e l’entrata in Casa di Serena darà loro l’opportunità. Conversano, alla vista di queste scena, non ha fermato le sue dita ed ha subito commentato (di nuovo e con estrema ironia) la situazione. “E vissero tutti “…” e contenti!“. Cosa avrà voluto mai dire con quelle virgolette?