Ascolti tv 31/7: Insegno, Teche, Olimpiadi, Branchetti. Tonfi e botti

Ascolti tv prime time mercoledì 31 luglio 2024 – Serata nuovamente dominata da Rai Due grazie alle Olimpiadi di Parigi che hanno intrattenuto 3.718.000 spettatori, ottenendo il 23.8%. Rai Uno, dopo essere finita sotto il 10% nei giorni scorsi, rimette fuori la testa con Dirty Dancing: Balli proibiti coinvolgendo 1.816.000 persone (12.5%). Dati simili e quindi tiepidi per Canale Cinque che con Uno di Noi ha totalizzato 1.708.000 utenti (13%). Su Italia Uno Chicago Fire ha avuto 851.000 spettatori (6.5%). Zona Bianca su Rete Quattro ha informato 797.000 utenti (7.2%). Briciole per gli altri programmi: su Rai Tre NewsRoom Live ha radunato 391.000 spettatori (2.6%). Su La7 La Torre di Babele ne ha avuti 366.000 (2.4%). Su Tv8 la replica di Pechino Express ha raccolto 194.000 persone (1.5%) mentre su Nove Prospettive di un delitto ha raggiunto 254.000 spettatori (1.7%).

Access Prime Time e preserale, Techetete e Reazione a Catena in apnea

Su Rai Uno Techetchetè Extra male solamente 1.849.000 spettatori (11.2%). Fa meglio su Canale Cinque Paperissima Sprint che totalizza 2.091.000 spettatori (12.7%). Anche Reazione a Catena sotto la guida di Pino Insegno continua a boccheggiare e a rimanere lontana dai numeri dello scorso anno: nella prima parte ha avuto un ascolto medio di 1.666.000 spettatori (16.2%), nella seconda ha coinvolto 2.459.000 (19.8%). Su Canale Cinque, in replica, The Wall – Protagonisti ha raggiunto 1.324.000 spettatori (13.7%) mentre The Wall ha radunato 1.783.000 utenti (15%).

Ascolti tv 31 luglio, pomeriggio

Come al solito Canale Cinque davanti a Rai Uno nel primo pomeriggio. L’ammiraglia Rai male anche nel tardo pomeriggio a causa della sospensione di Estate in Diretta costretta a chiudere improvvisamente per via dell’incendio a Monte Mario (le fiamme hanno lambito gli studi di via Teulada dove viene realizzato il talk show). Numeri alla mano, Un Passo dal Cielo ha intrattenuto solamente 970.000 spettatori (9.7%). Techetechetè ne ha avuti soltanto 767.000 (9.2%). A seguire La mia bella famiglia ferma a 845.000 utenti (9.8%).

Sull’ammiraglia Mediaset, Beautiful vola con 1.896.000 spettatori (15.6%). Bene anche Endless Love con 1.954.000 utenti (17.1%). Ottimi dati anche per The Family (1.685.000 spettatori pari al 17.1%) e La Promessa (1.588.000 spettatori pari al 18.5%). A seguire Pomeriggio Cinque News di Simona Branchetti ha fatto il botto senza Estate in Diretta: 1.425.000 utenti (17.1%) nella prima parte e 1.301.000 spettatori (15.2%) nella seconda parte.