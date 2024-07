Estate in Diretta salta, incendio pauroso. De Girolamo: “Si evacua”

Paura e puntata cancellata del talk Estate in Diretta. Giovedì 31 luglio, il programma condotto da Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo su Rai Uno a partire dalle 17 circa è stato improvvisamente sospeso a causa di un vasto incendio scoppiato a Roma in via Romei, nei pressi degli studi televisivi di via Teulada in cui viene confezionata la trasmissione. Le fiamme hanno iniziato a farsi spaventose nell’area tra Monte Mario e piazzale Clodio, a soli 300 metri da dove stavano registrando i due conduttori e tutto lo staff del talk. Gli operatori della tv di Stato si sono quindi trovati a sospendere la diretta.

Nunzia De Girolamo, attraverso il suo profilo Instagram, ha dato notizie in diretta su ciò che stava avvenendo. “Noi stiamo evacuando l’edificio. Come potrete vedere, sono andati via tutti. Adesso ci rimproverano se non scappiamo. Ci vediamo domani. L’incendio è serio”, ha raccontato la conduttrice ed ex parlamentare. Con lei Semprini, con il quale si è data alla fuga.

“Vi vorrei far vedere, scappano tutti. Non mi era mai capitato, nemmeno a scuola, di dover scappare così. Corrono tutti. Io sono per le scale. Questa ci mancava. Siamo rimasti in due qui negli studi”, un secondo aggiornamento della De Girolamo che poi, una volta raggiunta la sua auto, ha aggiunto: “Ce ne siamo andati quasi tutti. Io ho voluto certificare che stessimo evacuando. Ovviamente non c’era un pericolo immediato. Era una misura precauzionale. Io all’inizio credevo non fosse vero. Pensavo a uno schermo dei miei autori”.

La conduttrice ha poi ripreso le tante persone evacuate dalla sede Rai intente a lasciare gli studi televisivi. Nel corso delle sue Storie Instagram si sono sentite in modo nitido anche le sirene dei mezzi dei vigili del fuoco.

La mia bella famiglia italiana al posto di Estate in Diretta

L’incendio ha sprigionato un’alta colonna di fumo in cielo che è stata visibile da diversi punti della Capitale. Nelle vicinanze del rogo è stato anche forte l’odore acre provocato dalla combustione.

Al posto della puntata di Estate in Diretta inizialmente è stato trasmesso uno stralcio di Techetechetè e poi è cominciato il film La mia bella famiglia italiana, con protagonisti Alessandro Preziosi, nei panni di Paolo Sanseviero, e Tanja Wedhorn, nel ruolo di Martina.

Estate in Diretta, l’era di Gianluca Semprini con Roberta Capua e Nunzia De Girolamo

Il giornalista Gianluca Semprini conduce il talk estivo dell’ammiraglia Rai dal 2021. Nelle sue prime due stagioni è stato affiancato dalla conduttrice Roberta Capua, mentre dal 2023 presenta assieme a Nunzia De Girolamo. Semprini ha raccolto il testimone da Marcello Masi che nel 2020 ha guidato il programma assieme ad Andrea Delogu.