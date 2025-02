Ascolti tv 31/01: Dalla Strada al Palco vs Io Canto Senior. Tutti i dati

Ieri sera, venerdì 24 gennaio, la medaglia d’oro per i migliori dati sugli ascolti, sebbene abbia subito un calo rispetto alla scorsa settimana, è stata assegnata a Dalla Strada al Palco (Rai Uno): il talent show dedicato agli artisti di strada ha infatti intrattenuto 2.492.000 spettatori, con il 16.2% di share. Buoni dati per Io Canto Senior (Canale 5) che, rispetto alla scorsa settimana, ha registrato numeri in salita, ma non sufficienti a superare il competitor di Rai Uno: l’ultima puntata dello show di Gerry Scotti ha incollato al piccolo schermo 2.159.000 italiani (15.9%).

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 Il sesso degli angeli ha totalizzato 989.000 utenti (5.5%), su Italia1 The Transporter Legacy ha intrattenuto e divertito 1.278.000 italiani (7%), mentre su Rete4 Quarto Grado ne ha registrati 1.247.000 (8.7%). Per finire, su La7 Propaganda Live ha interessato e informato 1.010.000 telespettatori (7.2%), mentre sul Nove il nuovo appuntamento con I Migliori Fratelli di Crozza ha incollato al piccolo schermo 551.000 utenti (3%), un dato molto simile a quello raggiunto sette giorni fa.

Ascolti venerdì 31 gennaio: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, Bruno Vespa e il suo Cinque Minuti (Rai Uno) hanno totalizzato una media di 5.018.000 spettatori (25.7%). A seguire, la nuova puntata di Affari Tuoi di Stefano De Martino, dove a giocare è stato Pasquale dalla Calabria, è letteralmente volata su altissime vette, raggiungendo 5.842.000 italiani (29%). Niente da fare per Striscia la Notizia (Canale 5) che rimane al secondo posto della classifica, dal momento che ha raccolto il consenso di 2.750.000 utenti (13.7%).

Infine, analizzando la fascia del pre-serale, si può vedere che a trionfare nettamente è stato, ancora una volta, L’Eredità (Rai Uno). Il celebre game show condotto da Marco Liorni ha infatti intrattenuto 3.296.000 spettatori (23.3%) nella prima parte e 4.672.000 (27.5%) nella seconda. Bene anche per Avanti un Altro! (Canale 5), che ha registrato 2.530.000 italiani (18.6%) nella prima parte e 3.268.000 (19.9%) nella seconda. Numeri, nel caso dello show di Paolo Bonolis, in netta risalita rispetto alla scorsa settimana ma che ancora non bastano per battere il dominio di Rai Uno.

Ascolti venerdì 31 gennaio: il pomeriggio

Veniamo ora ai dati relativi agli ascolti dei programmi visti dagli italiani nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, la puntata de La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, ha raggiunto 1.795.000 utenti (14.6%) nella prima parte e 1.793.000 (18.1%) in quella conclusiva. A seguire, il nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.746.000 telespettatori (19.5%). Per finire, La Vita in Diretta ha tenuto compagnia a 2.364.000 utenti (21.5%).

Per quanto riguarda Canale 5, sono andate in onda, come di consueto, le puntate delle soap opera più amate dal pubblico italiano: Beautiful ha registrato il gradimento di 2.212.000 italiani (16.9%), Endless Love è stato visto da 2.591.000 telespettatori (20.4%) e, per finire, la nuova puntata di My Home My Destiny è stata seguita da 1.318.000 persone (14.7%). Infine, Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque hanno caratterizzato il venerdì pomeriggio di 1.281.000 utenti (13.5%) nella prima parte e 1.434.000 (13.1%) nella seconda.

Ascolti venerdì 31 gennaio: il mattino

Infine, ecco i dati relativi agli ascolti dei programmi più visti dagli italiani nel corso della mattinata di ieri. Su Rai Uno, la nuova puntata di Unomattina ha informato e intrattenuto 865.000 italiani (18.5%) mentre, a seguire, Storie Italiane è stato scelto da 889.000 spettatori (20.3%) nella prima parte e 1.016.000 (19.5%) nella seconda. Per finire, E’ Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici ha stuzzicato l’appetito di 1.813.000 italiani (18.4%).

Infine, per quanto riguarda Canale 5, il nuovo appuntamento con Mattino Cinque News è stato seguito da 942.000 persone (20.1%) nella prima parte e 789.000 (18.1%) nella seconda. Forum invece, ha registrato una media di 1.182.000 spettatori (16.2%).