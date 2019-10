Ascolti Tv 30 Settembre: Temptation Island Vip cresce e anche De Martino

Ascolti Tv ieri, lunedì 30 settembre: Montalbano vince su Temptation Island Vip che però cresce, bene anche Stasera tutto è possibile

Nella serata di ieri sera, lunedì 30 settembre 2019, per quanto riguarda il prime time si è avuta l’interessante lotta tra tre programmi molto forti: Il Commissario Montalbano, Temptation Island Vip 2 e Stasera Tutto è possibile. Nonostante fosse in replica, ancora una volta a spuntarla è l’amatissima fiction di Raiuno che ha conquistato 4.590.000 spettatori con il 20.4% di share. Poco meno ha ottenuto il reality dei sentimenti e delle emozioni capitanato da Alessia Marcuzzi, che però cresce rispetto alla scorsa settimana. La quarta puntata, infatti, ha raccolto davanti alla tv 3.326.000 spettatori con il 20.2% di share. In salita anche Stefano De Martino che con con la terza puntata di STEP (Stasera tutto è possibile) ha intrattenuto 1.564.000 spettatori pari al 7.8% di share (L’appuntamento precedente ha ottenuto il 7.3%). Scopriamo adesso la situazione delle restanti reti, sempre per la prima serata: Su Italia il film 1 Rambo 2 – La Vendetta è stato scelto da 1.385.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Indovina chi Viene a Cena ha raccolto 1.503.000 spettatori, sempre con il 5.8%. Presa Diretta, su Rai3, ha ottenuto 1.047.000 telespettatori (5.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha raccolto in media 1.031.000 spettatori (5.3%). Su La7 Il Socio ha registrato 492.000 spettatori (2.4%). Appuntamento speciale sul Nove con Emanuela Orlandi – Il Caso è Aperto che ha raccolto 259.000 spettatori con uno share dell’1.1%.

Ascolti Tv lunedì 30 settembre: Amadeus con I soliti Ignoti vince su Striscia La Notizia

Sul primo canale I Soliti Ignoti, con la conduzione di Amadeus, nell’access prime time è stato visto da 5.043.000 spettatori con il 19.8%. Striscia la Notizia, tornata su Canale 5 la scorsa settimana con Ezio Greggio e Michelle Hunziker, ha registrato il registrato invece il 18.7% di share con una media di 4.775.000 spettatori. Bene anche nel preserale L’Eredità che ha raccolto 4.284.000 spettatori con il 23.4% di share, mentre Caduta Libera su Canale 5 ha interessato 3.573.000 appassionati di quiz show con il 20.2%.

Barbara d’Urso continua a vincere su Matano e Cuccarini: Ascolti Tv Pomeriggio 5 e La Vita in Diretta

Non si arresta il successo di Barbara d’Urso che con la sua trasmissione continua ad essere la più seguita della fascia pomeridiana. Pomeriggio Cinque, infatti, è stato scelto da una media di 1.676.000 spettatori con il 18.5% di share. La Vita in Diretta, con la nuova coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, si ferma invece all’11.4% con 1.124.000 spettatori.