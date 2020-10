Ascolti tv 30 settembre: Temptation Island perde contro Alberto Angela

By

Gli ascolti di tv di mercoledì 30 settembre 2020 non vedono trionfare in prima serata Temptation Island 2020, condotto da Alessia Marcuzzi. La terza puntata è stata scoppiettante e il pubblico di Canale 5 ha potuto assistere a non pochi colpi di scena. Questa nuova edizione è partita abbastanza bene, registrando con la prima puntata quasi il 19% di share. Nella serata di ieri, invece, il reality delle tentazioni ha totalizzato la presenza di 2.951.576 di telespettatori con uno share del 16.96%. A vincere nella prima serata è Ulisse – Il piacere della scoperta di Alberto Angela su Rai 1, che ha catturato l’attenzione di 3.682.546 di telespettatori con il 17.49% di share. Stasera Italia su Rete 4 ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.017.000 di telespettatori con il 4.5% di share. Chi l’ha visto? su Rai 3 ha intrattenuto 1.709.000 di telespettatori con uno share dell’8.4%.

Ascolti tv mercoledì 30 settembre 2020: Temptation Island perde in prima serata contro Ulisse di Alberto Angela, i dati delle soap e dei programmi pomeridiani

Non vince la prima serata degli ascolti tv di mercoledì 30 settembre 2020 Temptation Island. Sono diversi i colpi di scena che la puntata ha regalato al pubblico di Canale 5, tra cui il falò di confronto straordinario di Anna e Gennaro. Nonostante ciò a trionfare, in termini di ascolti televisivi, è Ulisse di Alberto Angela. Continuano a tenere compagnia ai telespettatori le soap del pomeriggio. Ieri su Rai Uno Il Paradiso delle Signore ha totalizzato la presenza di 1.915.000 di telespettatori (17.9%). Mentre su Canale 5 i dati delle tre soap sono: Beautiful 2.843.000 di telespettatori (18.8%), Una Vita 2.634.000 di telespettatori con il 18.8% di share e Il Segreto 1.709.000 di telespettatori (17.2%). Sempre nel pomeriggio, sulla rete Mediaset, Uomini e Donne ha intrattenuto 2.876.000 di telespettatori e Pomeriggio Cinque ha conquistato la presenza di 1.446.000 di telespettatori con il 15.1% di share nella prima parte, 1.701.000 di telespettatori con il 15.4%nella seconda e 1.634.000 di telespettatori con il 13.4% nella terza, di breve durata.

Ascolti tv 30 settembre 2020, Access Prime Time: I Soliti Ignoti vs Striscia la Notizia

Nell’Access Prime Time gli ascolti tv sono divisi tra I Soliti Ignoti – Il Ritorno e Striscia la Notizia. Il programma trasmesso su Rai Uno, ieri, ha intrattenuto di fronte al piccolo schermo ben 4.496.000 di telespettatori con il 17.8% di share. La trasmissione in onda su Canale 5, ha intrattenuto 4.322.000 di telespettatori con uno share del 17.1%..