Ascolti tv 30 novembre 2020: GF Vip contro Vite in fuga, tutti i dati

Come sono andati gli ascolti tv di ieri? Nella prima serata il Grande Fratello Vip 5 ha sfidato Vite in Fuga e non è andata male. Sebbene abbia conquistato uno share più alto, per via della durata, il reality show condotto da Alfonso Signorini non ha vinto lunedì 30 novembre 2020. Scendendo nel dettaglio, il programma ha tenuto incollati al piccolo schermo più di 3 milioni di telespettatori. Invece, la fiction che vede protagonisti Claudio Gioè, Anna Valle e Barbora Bobuľová ha intrattenuto più di 4 milioni di telespettatori.

A seguire la ventiduesima puntata del reality di Canale 5 ci hanno pensato 3.560.000 di telespettatori con il 20.5% di share (Grande Fratello Vip Night 1.696.000 – 31.6%). Dall’altra parte, il quarto appuntamento di Vite in fuga ha tenuto compagnia a ben 4.721.000 di telespettatori con il 19.1% di share. Intanto, su Rete4 Quarta Repubblica ha registrato una media di 980.000 telespettatori con il 5% di share. Report su Rai 3 ha conquistato la presenza di 2.648.000 di telespettatori con il 10.3% di share. Su La7 La partita di Maradona ha catturato l’attenzione di 471.000 di telespettatori con uno share dell’1.9%. Su Italia 1 Oblivion ha intrattenuto 1.146.000 di telespettatori con il 4.7% di share e Boston – Caccia all’uomo su Rai 2 ha tenuto incollati al piccolo schermo 943.000 telespettatori con il 3.8%.

Nell’access prime time, Soliti Ignoti – il ritorno ha ottenuto la presenza di ben 5.012.000 di telespettatori con il 17.8% di share. Mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha cercato di tenere il passo con 4.700.000 di telespettatori, registrando uno share del 16.8%. Poco prima, nel preserale, L’Eredità – La Sfida dei 7 ha giocato con 3.517.000 di telespettatori (18.6%) mentre L’Eredità con 5.366.000 di telespettatori (23.8%). Caduta Libera – Inizia la sfida ha intrattenuto 2.697.000 di telespettatori (14.6%) e Caduta Libera 3.786.000 (17.1%).

Nel pomeriggio Il Paradiso delle Signore ha tenuto compagnia su Rai Uno a 2.034.000 di telespettatori (17.2%), mentre La vita in diretta ha informato 2.244.000 di telespettatori con il 15% . Come ogni giorno, sono andate in onda su Canale 5 le varie soap che hanno registrato i seguenti dati: Beautiful 2.787.000 di telespettatori (17.2%), Una Vita 2.796.000 (18.3%) e Il Segreto 1.992.000 (16.3%). Uomini e Donne ieri ha conquistato la presenza di 2.944.000 di telespettatori con uno share del 22.5%.

Non è mancato l’appuntamento con Pomeriggio Cinque che ha catturato l’interesse di 2.040.000 di telespettatori (14.9%) nella prima parte, 2.497.000 di telespettatori (15.8%) nella seconda e 2.276.000 di telespettatori (13.1%) nella terza di breve durata.