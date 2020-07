Ascolti tv 30 luglio 2020: Temptation Island 2020 chiude col botto

Grande successo per Temptation Island 2020. Questa edizione del reality delle tentazioni ha sicuramente coinvolto una bella porzione di pubblico. Nel corso delle varie puntate abbiamo visto il programma vincere in prima serata sugli ascolti televisivi. Ieri, giovedì 30 luglio 2020, l’ultima puntata ha chiuso questa edizione col botto! Ebbene sì, un bel risultato quello conquistato dal reality di Maria De Filippi. Sembra proprio che gli ultimi falò di confronto abbiano particolarmente colpito i telespettatori. Non solo, nella serata di ieri, il pubblico di Canale 5 ha potuto anche scoprire cos’è accaduto alle varie coppie un mese dopo il falò di confronto. Mentre alcune di esse sono riuscite a ritrovare la serenità, altre non hanno invece superato le difficoltà. Con i dati degli ascolti tv dell’ultima puntata, la nuova edizione si conclude così in bellezza! Scendendo nel dettaglio, il reality ha registrato una media di più di 4 milioni di telespettatori, avvicinandosi al 30% di share.

Ascolti tv giovedì 30 luglio 2020: l’ultima puntata di Temptation Island 2020 raggiunge quasi il 30% di share

Scendendo nel dettaglio, l’ultima puntata di Temptation Island 2020 ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 4.029.000 di telespettatori con il 28% di share. Un gran bel risultato per il reality delle tentazioni, in cui anche quest’anno non sono mancati i colpi di scena! Sono tre le coppie che sono riuscite a superare le difficoltà del programma. Per quanto riguarda Antonella Elia e Pietro Delle Piane fanno sapere di essere ancora in fase di riflessione. Non ci resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà alle varie coppie di questa edizione. Intanto, su Rai 1, Scusate se esisto! nella prima serata di ieri ha raccolto 2.097.000 di telespettatori con uno share dell’11,7%. Nell’access prima time, su Rai 1 Techetechetè ha intrattenuto 3.204.000 di telespettatori con il 17% di share e su Canale 5 Paperissima Sprint ha interessato 3.027.000 spettatori con uno share del 16.1%.

Ascolti tv 30 luglio 2020, pomeriggio: i dati delle soap opera in onda su Canale 5

Nel pomeriggio vediamo la soap turca Daydreamer – Le Ali del Sogno ottenere un ottimo risultato, tenendo incollati al piccolo schermo 2.387.000 di telespettatori, con il 20.6% di share. Invece, Beautiful ha coinvolto 2.246.000 di telespettatori (16.1%), Una Vita 2.232.000 di telespettatori (17.5%) e Il Segreto 1.476.000 di telespettatori (15.3%).