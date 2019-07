Ascolti TV 30 luglio 2019: Temptation Island – Un Mese Dopo è un trionfo

Ascolti TV martedì 30 luglio: Temptation Island è una garanzia e stravince

Tempation Island si attesta come il programma più seguito dell’estate. Il reality dei sentimenti e delle tentazioni di Canale 5 ha appassionato il pubblico e anche ieri ha collezionato grandissimi ascolti. Nella puntata conclusiva Tempation Island – Un Mese Dopo, in cui si scopre cosa è accaduto tra le 6 coppie a distanza di un mese dall’esperimento, la trasmissione ha incollato allo schermo ben 3.764.000 spettatori per uno share pari al 24.1%. Un vero e proprio trionfo, soprattutto alla luce dei risultati delle altre reti. Raiuno, infatti, con il film tv La mia bella famiglia italiana ha guadagnato 2.754.000 spettatori con il 15.1% di share, dunque quasi dieci punti in meno rispetto a Temptation 2019. Canale 5 batte tutta la concorrenza.

I dati Auditel degli altri programmi televisivi nella serata del 30 luglio 2019

Squadra Speciale Cobra 11 su Rai2 ha raggiunto il 5.9% di share con 1.003.000 telespettatori, mentre Italia 1 con Chicago Fire è stato scelto da 1.005.000 spettatori con il 5.3%. La Rai si difende con il terzo canale che batte Rete 4. Difatti il film Il giorno più bello su Rai3 ha guadagnato 782.000 telespettatori (4.2%) mentre Quelli della luna si ferma solo al 2.1% con 370.000 spettatori. Non male La7 che col il programma di attualità e politica In Onda che ha ottenuto 688.000 spettatori e il 3.9% di share.

Canale 5 vince nel prime time con Temptation Island e Rai1 vince nell’access prime time con Techetechetè contro Paperissima Sprint

Dopo il grande successo del gran finale di Temptation Island, anche nella puntata speciale di ieri il reality condotto da Filippo Bisciglia ha sbaragliati la concorrenza. Ma se anche Paperissima Sprint vinceva contro il competitor diretto, ieri invece è stata di poco battuta da Techetechetè che ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.322.000 spettatori mentre Peperissima con le veline poco meno, ovvero una media 3.208.000 spettatori con rispettivo share di 17.7% e 17.1%.

Ascolti TV Preserale: Reazione a Catena sempre più forte contro Caduta Libera

Per quanto riguarda l’avvincente sfida estiva dei quiz show, vince ancora una volta Rai1 con Reazione a Catena. Il programma di Marco Liorni batte e distanzia sempre di più Caduta Libera di Gerry Scotti. Nella puntata di ieri, martedì 30 luglio, gli ascolti hanno così premiato ancora una volta Reazione a Catena con una media di ben 3.250.00 telespettatori e il 24.5% di share. Caduta Libera, invece, deve accontentarsi del 18.3% con 2.333.000 persone a giocare davanti alla tv.