Ascolti tv 30 gennaio 2021: C’è Posta per Te inarrivabile, Conti battuto

Nulla da fare per Carlo Conti: la sfida contro C’è Posta per Te resta complicata per tutti. Il programma del sabato sera di Maria De Filippi ora come ora continua a non avere rivali. Anche gli ascolti tv del 30 gennaio 2021 incoronano campione di serata C’è Posta per Te con le sue storie e i suoi ospiti. La puntata con Gianni Morandi e Nicolò Zaniolo infatti ha conquistato quasi sei milioni e mezzo di telespettatori, sfiorando il 30% di share. Di sicuro sono risultati a cui Mediaset è abituata quando il sabato sera scende in campo la De Filippi con due dei suoi programmi soprattutto, C’è Posta per Te e Tu sì que vales.

Si vedrà cosa succederà con l’altro programma di punta di Maria della prima serata, il Serale di Amici. Intanto ieri sera Carlo Conti si è dovuto fermare a un passo dal 16% di share. Va sempre ricordato il fatto che Affari Tuoi finisca ben due ore prima di C’è Posta Per Te, ma è anche vero che inizia prima. Ecco tutti gli ascolti di sabato 30 gennaio 2021 relativi alla prima serata:

Rai Uno – Affari Tuoi Viva gli sposi!: 4.284.000 di spettatori e il 15.9% di share;

Canale 5 – C’è Posta per Te: 6.469.000 di spettatori e il 29.9% di share;

Rai Due – F.B.I.: 1.375.000 di spettatori e il 5.1% di share; Blue Bloods: 1.271.000 di spettatori e il 4.8% di share;

Rete 4 – Io sto con gli Ippopotami: 979.000 spettatori e il 4% di share;

Italia 1 – Cattivissimo Me: 1.289.000 di spettatori e il 5.2% di share;

La7 – Eden – Un Pianeta da Salvare: 700.000 spettatori e il 3% di share;

TV8 – La Città del Natale: 230.000 spettatori e lo 0.9 % di share;

Nove – Stevanin – Non ricordo di averle uccise: 295.000 spettatori e l’1.1% di share.

Nel preserale cresce lo share di Striscia la Notizia, ma non è da dimenticare che I Soliti Ignoti di Amadeus non vanno in onda il sabato per dare spazio agli sposi di Carlo Conti. Qui di seguito gli ascolti tv di venerdì 30 gennaio 2021 di alcuni dei principali programmi del pomeriggio e del preserale. Come si può notare, Amici e Verissimo non hanno deluso le aspettative neanche ieri: