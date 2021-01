Serale Amici 20 quando inizia, c’è la data: prime anticipazioni

Quando inizia il Serale di Amici 20? Manca ancora un po’ alla seconda fase del talent show, se la data d’inizio venisse confermata. Le anticipazioni sul Serale di Amici sono arrivate dai palinsesti Mediaset dei prossimi mesi, ma le cose potrebbero sempre cambiare. Come spesso è avvenuto. I palinsesti sono ballerini fino a quando le date non vengono ufficializzate e annunciate al pubblico tramite spot pubblicitari. E anche in quel caso potrebbe cambiare qualcosa, in casi eccezionali. Ma per il momento un giorno c’è e al pubblico di Amici farà piacere sapere, più o meno, quando finirà il pomeridiano e comincerà il Serale.

La data d’inizio del Serale di Amici 20 è sabato 27 marzo 2021, al momento. Insomma è nell’aria, ma allo stesso tempo ci vuole ancora un po’ di tempo. A volte infatti la seconda fase è cominciata a febbraio, altre volte a marzo. Stavolta se ne parlerebbe a fine marzo, quindi la finale di Amici 20 dovrebbe andare in onda a fine maggio. Tenendo conto che su per giù il Serale dura nove o dieci puntate, di regola. L’anno scorso c’è stata un’eccezione, perché il Serale era durato molto meno per dare spazio poi ad Amici Speciali. Di sicuro quest’anno si darà ampio spazio agli allievi della ventesima edizione, perché stanno intrattenendo molto il pubblico e soprattutto sembrano tutti abbastanza promettenti. Sarebbe dunque una bella gara e il pubblico sta seguendo con passione i cantanti e i ballerini – complice anche il daytime che regala drammi amorosi? -.

Per il momento le anticipazioni sul Serale di Amici 20 non aggiungono altro. Molto presto per conoscere i nomi dei giudici, per conoscere il meccanismo del Serale e se ci sarà il ritorno dei direttori artistici, figura scomparsa nella passata edizione. Ed è presto anche per farsi un’idea di quali allievi conquisteranno la maglia verde del Serale. Su alcuni non dovrebbero esserci dubbi, anzi dovrebbe essere già certezza: Sangiovanni e Samuele i nomi più certi, ora come ora.

Il cantante di Lady sta registrando numeri impressionanti di streaming sulle piattaforme musicali con i suoi inediti. Samuele è un artista nato: non solo ballerino, ma anche coreografo per i suoi compagni di classe. Ma anche altri allievi potrebbero avere la strada spianata: pensiamo per esempio a Leonardo Lamacchia, Aka7even o Giulia Stabile. Ricordiamo però che sono ancora aperte le sfide nella scuola quindi è tutto da vedere.