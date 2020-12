Ascolti tv 30 dicembre 2020: Fratelli Caputo in calo, chi ha vinto

Tutti i dati di ieri: la serie tv con Nino Frassica e Cesare Bocci in onda su Canale 5 non conquista la prima serata, ma viene battuto da Nelle tue mani su Rai 1

Come sono andati gli ascolti tv di ieri? Nella prima serata di mercoledì 30 dicembre 2020, a conquistare il primo posto nei dati è stata Nelle tue mani, il film in onda in prima visione su Rai 1. Invece, la nuova serie tv di Canale 5, Fratelli Caputo, ha subito un piccolo calo. Con la prima puntata, lo scorso 23 dicembre, aveva quasi raggiunto i 3.4 milioni di telespettatori, sfiorando il 15% di share. Questa volta, la serie con Nino Frassica e Cesare Bocci ha intrattenuto 3.117.000 di telespettatori con il 13.8% di share. Intanto, la commedia romantica del 2018 di Ludovic Bernard interpretata da Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas e Jules Benchetrit ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.474.000 di telespettatori con il 14.9% di share.

Su Rai 2 Alvin Superstar 2 ha registrato una media di 868.000 telespettatori con il 3.5% di share. Forrest Gump su Italia 1 ha conquistato la presenza di 1.865.000 di telespettatori con l’8.5%. Qui e adesso su Rai 3 ha convinto 1.385.000 di telespettatori con il 6.1% di share. Speciale Stasera Italia su Rete 4 ha raccolto di fronte al piccolo schermo 954.000 telespettatori con il 4.2%. Dunque, a vincere la prima serata di ieri è stato il film in onda su Rai 1 che ha battuto Fratelli Caputo, la serie che aveva invece conquistato un bel risultato la scorsa settimana.

Nell’access prime time, Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto la presenza di ben 5.544.000 di telespettatori con il 20.9% di share. Striscia la notizia, invece, ha tenuto compagnia a 4.734.000 di telespettatori con il 17.9%. Durante il preserale L’Eredità – La sfida dei 7 ha intrattenuto 3.588.000 di telespettatori con il 19.6%, mentre L’Eredità 5.151.000 di telespettatori con il 24.1%. Caduta Libera – Inizia la sfida ha giocato insieme a 2.258.000 di telespettatori con il 12.5% e Caduta Libera con 3.482.000 di telespettatori con il 16.5%.

Nel pomeriggio di ieri su Rai 1 Oggi è un altro giorno ha intrattenuto 1.995.000 di telespettatori (13.3%), mentre Techetechetè 1.541.000 di telespettatori (12.1%). La Vita in diretta ha informato 2.627.000 di telespettatori (17.4%). Su Canale 5 sono andate in onda le due soap opera, che hanno registrato i seguenti dati: Beautiful 2.979.000 di telespettatori (16.5%) e Una Vita 2.572.000 di telespettatori (15.5%). Family for Christmas ha fatto compagnia a 1.760.000 di telespettatori (12.7%) e Il regalo perfetto a 1.298.000 di telespettatori (12.7%). Principessa per sempre su Rai 2 è piaciuto a 733.000 telespettatori (4.7%). I fatti vostri ha tenuto incollati al piccolo schermo 446.000 telespettatori (3.4%) nella prima parte e 571.000 telespettatori (4.3%) nella seconda.