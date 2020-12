Ascolti tv 23 dicembre 2020: Fratelli Caputo contro Ulisse in replica, i dati

By

Il debutto della nuova serie tv con Nino Frassica e Cesare Bocci ha perso la sfida contro Alberto Angela in replica, ma ha fatto meglio dell’ultima fiction Mediaset

Gli ascolti tv di ieri 23 dicembre 2020 erano attesissimi per scoprire come è andato il debutto di Fratelli Caputo. La nuova serie tv di Canale 5 con Nino Frassica e Cesare Bocci protagonisti non è partita malissimo, ma neanche benissimo. Tuttavia considerando che l’ultima fiction Mediaset, Il Silenzio dell’Acqua 2, è stata seguita da poco più di due milioni di spettatori, con gli ascolti tv di Fratelli Caputo è andata decisamente meglio. La prima puntata ha sfiorato il 15% di share, infatti, con oltre tre milioni di telespettatori. Manterrà gli stessi ascolti anche nelle prossime puntate?

In attesa di scoprirlo, c’è da dire che in ogni caso Fratelli Caputo ha perso la sfida con Rai Uno. La puntata in replica di Ulisse – Il Piacere della Scoperta infatti ha conquistato 3.732.000 di spettatori con uno share del 15.9%. Di seguito troverete tutti gli ascolti tv di venerdì 23 dicembre 2020 relativi alla prima serata:

Rai Uno – Ulisse – Il Piacere della Scoperta: 3.732.000 di spettatori e il 15.9% di share;

Canale 5 – Fratelli Caputo: 3.385.000 di spettatori e il 14.8% di share;

Rai Due – Alla ricerca di Nemo: 1.475.000 di spettatori e il 5.8% di share;

Rai Tre – Chi l’ha Visto?: 1.897.000 di spettatori e l’8.3% di share;

Rete 4 – Stasera Italia News Speciale: 749.000 spettatori e il 3.2% di share;

Italia 1 – Le Iene presentano: L’incredibile viaggio di Marika: 1.131.000 di spettatori e il 4.8% di share;

La7 – Parenti serpenti: 709.000 spettatori e il 2.9% di share;

TV8 – Venti20… Quasi 21: 94.000 spettatori e lo 0.4% di share;

Nove – Apocalypto: 444.000 spettatori e il 2% di share.

E adesso passiamo ai programmi della giornata. Nel preserale, inoltre, continuano ad andare in onda le repliche di Caduta Libera (qui per scoprire quando torneranno le puntate inedite). I dati dei principali programmi in onda: