Avanti un altro slitta, Caduta Libera continua con puntate inedite: le date

Novità sui due game show di Canale 5: Bonolis non partirà più a gennaio, come trapelato in precedenza. Ecco quando ci sarà il passaggio del testimone

Quando inizia la nuova stagione di Avanti un altro? Il pubblico di Paolo Bonolis era in trepidante attesa, mancava ormai poco al ritorno del game show di Canale 5 ma tutto è slittato. La data fissata era quella del 4 gennaio 2021, però non sarà così. A sfidare L’Eredità sarà ancora Gerry Scotti con la sua Caduta Libera per altri due mesi abbondanti. Anzi, due mesi e mezzo considerando che siamo a metà dicembre. Caduta Libera tornerà con le nuove puntate e terrà compagnia al pubblico di Canale 5 fino ai primi giorni di marzo.

Lunedì 4 gennaio quindi andrà in onda ancora Gerry Scotti. Ma per vedere le nuove puntate di Caduta Libera ci sarà da attendere l’11 gennaio. Questo è il giorno fissato per il ritorno delle puntate inedite, per qualche settimana ancora quindi si andrà avanti con le repliche. Ma al pubblico non dispiacciono, visti gli ascolti. Nel frattempo Gerry Scotti è impegnato con le registrazioni delle nuove puntate, dopo uno stop dovuto al Covid che lo ha colpito e costretto a fermarsi per lunghe settimane.

Quindi confermato Caduta Libera fino agli inizi di marzo, quando Avanti un altro gli darà il cambio. Tv Blog ha fatto sapere che il giorno del ritorno di Avanti un altro al momento è lunedì 8 marzo 2021. Paolo Bonolis quindi tornerà a intrattenere il pubblico dei pomeriggi di Canale 5 nel giorno della Festa delle Donne. Il programma andrà in onda da marzo fino agli inizi dell’estate, riempiendo il palinsesto Mediaset per circa quattro mesi come è successo già gli anni precedenti.

Ma c’è un’altra novità sul futuro di Avanti un altro in tv. Bonolis infatti andrà in onda sì a partire da marzo e fino a inizio estate, per poi fermarsi per dare spazio agli Europei di calcio, ma poi tornerà. A partire da metà agosto dovrebbero andare in onda le ormai celebri puntate inedite non trasmesse a causa dell’emergenza Covid. La scorsa primavera infatti Mediaset ha deciso di interrompere le nuove puntate di Avanti un altro, mandando in onda le repliche. Eppure di puntate già confezionate ce n’erano a volontà: una cinquantina in tutto, che quindi andranno in onda da fine estate 2021 in poi.