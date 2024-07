Ascolti Tv 30/7: disastro Rai, trionfo Olimpiadi, Ciao Darwin ok

Le Olimpiadi rivoluzionano gli ascolti televisivi. Nel prime time di martedì 30 luglio telespettatori italiani hanno celebrato gli storici trionfi della Spada femminile, che ha conquistato l’oro, e del nuoto stile libero, con Paltrinieri che ha ottenuto il bronzo: le Olimpiadi Parigi 2024 (Rai 2) sono infatti state seguite da 3.054.000 utenti con uno share del 18,96%. In particolare, Scherma-Spada Femminile e Nuoto-Stile libero hanno raggiunto 3.357.000 spettatori (19.01%), mentre il pugilato femminile 2.581.000 con il 17,89% di share.

Secondo posto per Ciao Darwin (Canale 5) con 1.598.000 spettatori (14,32%). Disastro Rai 1 con Sophie Cross che ha ottenuto 1.156.000 telespettatori con il 7,91% di share. Da segnalare Le Iene presentano Inside (Italia 1) che ha intrattenuto 810.000 utenti (7,22%). Male gli altri programmi trasmessi prime time: Delitti ai Caraibi (Rete 4) ha coinvolto 582.000 spettatori (3,60%) e 499.000 nella seconda (4,18%); Filorosso Revolution (Rai 3) ha raggiunto 437.000 telespettatori (3,49%); su La7 In onda ha ottenuto 534.000 utenti (3,45%). Infine, sul Nove Rocky II ha intrattenuto 236.000 telespettatori (1,69%) e Quattro Matrimoni 10 su Tv8 ha divertito 293.000 utenti (1,84%).

Ascolti tv martedì 30 luglio 2024: preserale e access prime time

Vittoria netta di Paperissima Sprint (Canale 5) contro Techetechetè (Rai 1) nell’access prime time di martedì 30 luglio. Lo show di Antonio Ricci è stato seguito da 2.195.000 utenti (12,51%), mentre Techetechetè ha ottenuto 1.640.000 spettatori (9,35%). Da segnalare NCIS su Italia 1 che ha registrato 1.009.000 telespettatori (5,87%).

Rai 1, invece, domina nel preserale. Reazione a Catena (Rai 1) ha infatti ottenuto 1.718.000 telespettatori (16,51%) nella prima parte e 2.557.000 utenti (19,94%) nella seconda. Su Canale 5 The Wall ha registrato nella prima parte 1.112.000 telespettatori (11,28%) e nel gioco 1.610.000 utenti (13,27%).

Ascolti tv martedì 30 luglio 2024: il pomeriggio

Le soap opera di Canale 5 battono ancora una volta senza fatica Rai 1: Beautiful ha intrattenuto 2.041.000 telespettatori (17,04%); Endless Love ha appassionato 2.010.000 utenti con il 17,77% di share; mentre La promessa ha tenuto incollati allo schermo 1.522.000 spettatori (17,73%). D’altro canto, Un passo dal cielo è stato seguito da 1.060.000 utenti (10,60%).

In calo Estate in Diretta (Rai Uno) che ha registrato 823.000 spettatori (9,81%) nella presentazione e 1.410.000 spettatori (16,25%). Su Canale 5 Pomeriggio Cinque News (Canale 5) ha ottenuto 1.243.000 spettatori (14,64%) nella prima parte e 1.017.000 utenti (11,96%) nella seconda. Ottimi ascolti per Rai 2 con le Olimpiadi Parigi 2024 che hanno raggiunto 1.565.000 telespettatori (16,13%). In particolare, Judo è stato seguito da un netto di 1.761.000 utenti (18,27%); Scherma Spada da 1.927.000 spettatori (16,41%); Tennis con 1.679.00 telespettatori (18,27%); Canoa ha intrattenuto 1.387.000 utenti (16,37%).