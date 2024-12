Ascolti tv 30/12: Questi fantasmi e GF, chi ha vinto e chi è in apnea

Ascolti tv prime time di lunedì 30 dicembre 2024 – Trionfo per Rai1 che ha proposto il film Questi Fantasmi che ha intrattenuto 2.998.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 di nuovo in apnea il Grande Fratello 18 che ha avuto 2.215.000 utenti con uno share del 18.4%. Terzo posto per Italia1: Il Cavaliere Oscuro ha interessato 1.048.000 spettatori (7%).

Su Rai2, Raiduo con Ale e Franz ha radunato 941.000spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Assassinio sul Nilo ha coinvolto 768.000 spettatori (4.9%). Quindi La7 che con La Torre di Babele ha raggiunto 741.000 spettatori e il 4%. A chiudere Rai3 (il documentario La Valanga Azzurra 698.000 spettatori e il 3.9%), Nove (Little Big Italy 433.000 spettatori e il 2.5%) e Tv8 (Beata Te 346.000 spettatori con il 2%).

Ascolti tv 30 dicembre 2024: access prime time e preserale

Nell’access prime time solito dominio di Rai1 con Affari Tuoi: Stefano De Martino ha intrattenuto 5.701.000 spettatori, share al 28.5%. Su Canale5, in apnea Striscia la Notizia che è finita di nuovo sotto la soglia dei 3 milioni, coinvolgendo 2.911.000 spettatori pari al 14.6%.

Anche nella fascia preserale netto dominio di Rai1. L’Eredità ha fatto giocare 2.615.000 utenti (18.6% di share) nella prima parte e ne ha radunati 4.150.000 (24.8%) nella seconda. Buoni dati anche per Canale 5: La Ruota della Fortuna in replica ha ottenuto nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.358.000 telespettatori (share 17.9%) e nel game un netto di 3.572.000 utenti (22.4%).

Ascolti tv del pomeriggio

Buon risultato per La volta buona su Rai1, grazie anche alla pausa natalizia di Uomini e Donne. Caterina Balivo, nella presentazione, ha raccolto 1.982.000 spettatori e il 15.4% di share; nella prima parte ha poi radunato 1.910.000 utenti (16.7%), mentre nella seconda ne ha avuti 1.762.000 (18.8%). A seguire la fiction Il Paradiso delle Signore con 1.469.000 utenti e il 16.3% di share. Non bene il film A Natale cambio vita, proposto in sostituzione de La vita in Diretta: 1.111.000 e il 10.1%.

Su Canale 5 in calo la soap opera Beautiful che ha registrato 1.959.000 telespettatori, share 15%. Ascolti tiepidi anche per il film tv Christmas Wedding Runaway che ha avuto un netto di 1.438.000 persone e il 13.4%. Fatica pure My home my destiny che ha intrattenuto 1.133.000 utenti (12.5%). Bene invece Pomeriggio Cinque che ha sfruttata l’assenza del competitor Matano: nella prima parte 1.543.000 utenti (16%), nella seconda 1.861.000 persone (18.6%) e nei saluti 1.911.000 spettatori (15.5%).