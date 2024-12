Ascolti Tv 30/11: Ballando Con Le Stelle Vs Il Volo, chi ha vinto

Nella serata di ieri sera, sabato 23 novembre, i telespettatori hanno avuto una grande varietà di scelta tra trasmissioni di intrattenimento, serie tv, sport, programmi d’informazione ed approfondimento, reality show. Nello specifico c’è stato un vero scontro tra titani, ovvero Ballando Con Le Stelle su Rai 1 ed Il Volo – Tutti Per Uno su Canale 5.

La prima semifinale dello show condotto da Milly Carlucci è stata seguita da 4.410.000 spettatori pari al 29% di share. Ancora una volta, quindi, ad aggiudicarsi la prima serata del sabato è stato Ballando Con Le Stelle che ha avuto un vero e proprio boom. Nulla ha potuto la replica de Il Volo – Tutti Per Uno che è stata vista da 1.792.000 spettatori con uno share del 13%.

Su Rai 2 S.W.A.T. ha appassionato 801.000 spettatori pari al 4.6%. Rai 3 ha proposto Sapiens – Un Solo Pianeta che ha interessato 522.000 spettatori e il 3.1%. Su Rete 4 …continuavano a chiamarlo Trinità ha totalizzato un a.m. di 928.000 spettatori (5.8%). Infine su Italia 1 il film d’animazione Il GGG – Il grande gigante gentile ha divertito 896.000 spettatori (5.5%).

Sabato 30 novembre: access prime time e preserale

Affari Tuoi, come di consueto il sabato, non è andato in onda. Subito dopo l’edizione del Tg1 è difatti iniziato subito Ballando Con Le Stelle. Su Canale 5 nulla d’invariato con Striscia la Notizia che ha ottenuto 2.893.000 spettatori con il 15.5%. C’è poi chi ha preferito seguire le serie. Le indagini di N.C.I.S Unità Anticrimine su Italia 1 hanno appassionato 1.361.000 spettatori (7.3%). Su Rai 3 Nuovi Eroi ha interessato 429.000 spettatori con il 2.3%. Su Rete 4 4 di Sera Weekend ha radunato 952.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 981.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte. Continua a convincere poco Chissà Chi E’ su NOVE che ha ottenuto 464.000 spettatori (2.5%) nella prima parte di 11 minuti e 559.000 spettatori (3%) nella seconda parte dalla maggiore durata.

Nel preserale su Rai 1 è andato in onda L’Eredità – La Sfida dei 7 che ha ottenuto un ascolto di 2.709.000 spettatori pari al 19.2%, mentre L’Eredità ha registrato 3.809.000 spettatori pari al 23.2%. Se l’è giocata con Canale 5 dove la replica di Gira La Ruota Della Fortuna ha comunque convinto 2.564.000 spettatori (19.1%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.318.000 spettatori (21%). Ha quindi vinto nuovamente Rai 1 anche se di poco.

Sabato 30 novembre: pomeriggio

Su Rai 1 Le Stagioni Dell’Amore è stato visto da 1.320.000 spettatori (10.1%), Passaggio a Nord Ovest da 985.000 spettatori (8.4%) e 939.000 spettatori (8.7%) nella parte di breve durata chiamata Passaggio alla Mostra mentre A Sua Immagine da da 835.000 spettatori (7.9%) nella prima parte e 939.000 spettatori (9.2%) nella seconda parte. Successivamente Lo Zecchino D’Oro ha totalizzato 1.618.000 spettatori (13.7%). Le serie di Canale 5 si confermano ancora una volta molto seguite. Nello specifico Beautiful ha conquistato 2.438.000 spettatori (17.6%) nel primo episodio e 2.579.000 spettatori (19.9%) nel secondo episodio e Endless Love 2.421.000 spettatori (21.1%). A seguire Verissimo ha appassionato 1.906.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 2.123.000 spettatori (17.4%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Su Rai 2 la semifinale di Playlist Tutto Ciò Che E’ Musica ha registrato 465.000 spettatori pari al 3.6% mentre Storie Di Donne Al Bivio da 576.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai 3 Tv Talk ha ottenuto 872.000 spettatori pari al 7.8% pari al 6.1% e Report da 1.036.000 spettatori pari all’8.4%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum ha convinto 700.000 spettatori (5.5%).