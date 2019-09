Ascolti tv 3 settembre 2019: vince Dempsey, flop Belen e Stefano

Ascolti tv martedì 3 settembre 2019: flop per il Festival di Castrocaro, battuto da La verità sul caso Harry Quebert

Il Festival di Castrocaro su Rai 2, con Belen Rodriguez e Stefano De Martino, viene battuto dalla fiction tv La verità sul caso Harry Quebert. A quanto pare, per quanto riguarda gli ascolti tv di questa prima serata del 3 settembre 2019, si registra un flop per il programma condotto dalla coppia. Infatti, vediamo avere risultati leggermente più alti anche Chicago Fire su Italia 1 e Cartabianca su Rai 3. Scendendo nel dettaglio, il Festival di Castrocaro ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.009.000 di telespettatori, con uno share del 5.5%. Canale 5 registra, invece, con la fiction che vede protagonista Patrick Dempsey uno share del 12.7% e la presenza di 2.584.000 di telespettatori. Nel frattempo, Cartabianca tiene incollati al piccolo schermo 1.225.000 di telespettatori con uno share del 6.7% e Chicaco Fire 1.403.000 di telespettatori con il 6.5% di share. Su Rete 4, Stasera Italia Speciale vede una media di 775.000 telespettatori con il 3.8% di share. Un flop per Rai 2, che ha visto al centro della scena Belen e Stefano.

Ascolti tv, Patrick Dempsey vola alto e Belen con Stefano non conquistano la prima serata

Più di un milione di telespettatori per il Festival di Castrocaro, che non bastano per conquistare la prima serata. Momenti speciali hanno intrattenuto il pubblico di Rai 2, che ha visto Belen e Stefano ufficialmente una coppia sul piccolo schermo. Dall’altra parte, infatti, la seconda puntata de La verità sul caso Harry Quebert continua a volare alto. Per quanto riguarda l’Access Prime Time, questa volta a vincere in termini di ascolti televisivi è il programma su Rai 1, Techetechetè con la presenza di ben 3.832.000 di telespettatori e uno share del 17%. Dall’altra parte, Paperissima Sprint tieni incollati al piccolo schermo 3.187.000 di telespettatori, registrando uno share del 14.1%.

Ascolti tv preserale: Reazione a Catena su Rai 1 vs Caduta Libera su Canale 5

Nel preserale continua la “lotta” tra Reazione a Catena su Rai 1 e Caduta Libera su Canale 5. Questo martedì 3 settembre vediamo Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottenere la presenza di 2.172.000 di telespettatori (17.5%) e Reazione a Catena catturare l’attenzione di 3.469.000 di telespettatori (21.7%). Intanto, Caduta Libera – Inizia la Sfida registra il 13.1% di share con 1.547.000 di telespettatori e Caduta Libera il 17.3% con 2.657.000 di telespettatori.