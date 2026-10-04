Ascolti Tv 3 ottobre, chi ha perso tra Tú Sí Que Vales e Ballando con le Stelle: né Maria né Milly sorridono

Nuova sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi sul fronte ascolti Tv. Sabato 3 ottobre 2026 sono iniziate le nuove stagioni di Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales. A trionfare è stato il talent show di Canale 5 per quanto riguarda gli ascolti assoluti. Leggermente avanti nello share il programma di Rai 1 per via della lunghissima diretta terminata in piena notte. In particolare, Ballando ha intrattenuto 2.485.000 spettatori, pari al 25.6% di share. Tú Sí Que Vales ha invece catturato l’attenzione di 3.403.000 utenti, con uno share del 25.5%.

Ascolti tv di sabato 3 ottobre 2026, prima sfida tra Tú Sí Que Vales e Ballando con le Stelle

Per Milly Carlucci un risultato piuttosto amaro, considerando che la puntata di esordio dello scorso anno era stata vista da 2.994.000 persone. Ma anche Maria De Filippi non ha molto da sorridere in quanto, sempre confrontando i dati con l’appuntamento del debutto della scorsa stagione, si nota un evidente calo: dodici mesi fa la prima puntata della trasmissione fu guardata da 4.024.000 utenti.

Trend in calo e il caso del Grande Fratello Vip

Dunque, sia lo show danzante dell’ammiraglia Rai sia la ‘corazzata’ della principale rete Mediaset hanno subito un evidente calo del numero assoluto relativo ai telespettatori. Un trend che conferma una volta di più che alcuni programmi storici della Tv generalista continuano a essere meno appetibili.

Il caso più evidente riguarda il Grande Fratello Vip che venerdì sera ha fatto registrare numeri da allarme rosso, scivolando al 13.8% di share e coinvolgendo solamente 1.555.000 spettatori. Si tratta del peggior dato di sempre nella storia del reality più spiato d’Italia, sia in versione Vip sia in versione Nip.

A onor del vero la puntata del 13 febbraio 2025 fu ancor meno seguita. Allora a guidare il programma c’era Alfonso Signorini: 1.230.000 utenti e il 7,65% di share. Ma c’è da dire che il GF in quell’occasione andò in onda in concomitanza con il Festival di Sanremo. In altre parole si trattò di un dato profondamente influenzato dall’evento canoro ligure. Dunque ha poco senso considerarlo un flop.