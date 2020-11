I dati degli ascolti tv della prima serata di ieri, martedì 3 novembre, vedono trionfare l’incontro di Champions League tra Real Madrid e Inter, andato in onda su Canale 5. Al secondo posto si piazza Preferisco il Paradiso con Gigi Proietti su Rai Uno. Scendendo nel dettaglio, la partita ha tenuto incollati al piccolo schermo 4.900.000 di telespettatori con uno share del 17.8%. La fiction che vede come protagonista l’attore, che ha perso la vita lo scorso 2 novembre, ha intrattenuto 4.111.000 di telespettatori con il 16.8% di share. Proprio per rendere omaggio a Proietti, Rai Uno ha pensato bene di intrattenere i telespettatori con la miniserie televisiva, basata sulla biografia di Filippo Neri.

La seconda puntata de Il Collegio 5 su Rai 2 ha conquistato la presenza 2.469.000 di telespettatori con il 10.6% di share. Su Italia Uno, il nuovo appuntamento con Le Iene Show ha registrato una media di 1.522.000 di telespettatori con l’8.2% di share (presentazione: 1.567.000 – 5.4%), mentre su Rai 3 Carta Bianca ha intrattenuto 1.058.000 di telespettatori con il 4.5%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha tenuto incollati di fronte al piccolo schermo 1.056.000 di telespettatori con il 5.3% di share.

Nell’access prime time, dopo la pausa di lunedì, è tornato in onda su Rai Uno Soliti Ignoti, che ha registrato la presenza di ben 5.073.000 di telespettatori con il 17.7% di share. Dalla parte opposta, su Canale 5, Striscia la Notizia ha intrattenuto 4.669.000 di telespettatori con uno share del 16.7%. Il programma che vede Ficarra alla conduzione, con l’assenza di Picone (positivo al Coronavirus), è andato in onda per pochi minuti, in quanto ha dato spazio alla partita di Champions League. Intanto, su Rete 4 Stasera Italia ha conquistato la presenza di 1.723.000 di telespettatori (6.2%) nella prima parte e 1.490.000 (5.2%) nella seconda.

Nel preserale su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha intrattenuto 3.632.000 spettatori (18.9%) e L’Eredità 4.980.000 di telespettatori (21.9%). Su Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha registrato una media di 2.610.000 di telespettatori (14%) e Caduta Libera 3.889.000 di telespettatori (17.4%).

Nel pomeriggio, come sempre, hanno tenuto compagnia al pubblico di Canale 5 le varie soap, che hanno registrato i seguenti dati: Beautiful 2.952.000 di telespettatori con il 17.5%, Una Vita 2.781.000 di telespettatori con il 17.7% e Il Segreto 1.908.000 di telespettatori con il 15.6%. Intanto, Uomini e Donne ha raccolto di fronte al piccolo schermo 3.021.000 di telespettatori con il 22.4% di share. Più tardi, Pomeriggio Cinque ha intrattenuto 2.152.000 di telespettatori (15.5%) nella prima parte, 2.538.000 di telespettatori (15.9%) nella seconda e 2.251.000 di telespettatori (13%) nella terza parte di breve durata.