Ascolti tv 3 novembre: Tú sí que vales domina ancora, Portobello non decolla

Ascolti tv ieri: Tú sí que vales domina la prima serata e vince su Portobello di Antonella Clerici

Tú sí que vales vince la sfida del sabato sera. Il programma di Canale 5 ha infatti raccolto davanti al video 5.322.000 spettatori pari al 30.21% di share. Il talent con Maria De Filippi, Gerry Scotti , Rudy Zerbi e Teo Mammucari continua a collezionare successi. Giunto alla quinta edizione, il programma quest’anno è condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Iva Zanicchi riveste invece il ruolo di giudice popolare. Delusione per Antonella Clerici che su Rai1 ha tenuto compagnia ai telespettatori con il secondo appuntamento di Portobello ma non ha raggiunto i risultati sperati. Il programma del sabato sera della prima rete Rai ha conquistato 3.475.000 spettatori pari al 16.82% di share.

Su Rai2 NCIS Los Angeles ha radunato davanti alla tv 1.143.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre NCIS New Orleans 1.031.000 spettatori pari al 4.76% di share. Su Rai3 l’appuntamento era invece con la prima puntata de Il Borgo dei Borghi – La Grande Sfida che ha interessato 1.154.000 spettatori pari ad uno share del 6.03%. Infine Rai4 è la rete digitale più seguita con il film Black Water guardato da 383.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti tv 3 novembre: i dati Auditel degli altri programmi in prima serata

Grandi emozioni ieri a Tú sí que vales con la storia del rapper Marco. Il programma ha conquistato il maggior numero di telespettatori, lasciando alla concorrenza davvero le briciole o quasi. Vediamo dunque secondo i dati Auditel i risultati degli altri programmi in onda ieri sera, sabato 3 novembre. Su Italia 1 era in programma il film Trolls che ha intrattenuto 747.000 spettatori (3.54%). Su Rete4 appuntamento con un grande classico del cinema italiano come Il Ritorno di Don Camillo che è stato visto da 719.000 spettatori con il 3.64% di share.

Gli ascolti tv degli altri programmi nel prime time di ieri 3 novembre

Su La7 Little Murders ha registrato 553.000 spettatori con uno share del 2.63%, nel primo episodio, e 319.000 spettatori con uno share del 2.62% nel secondo episodio in seconda serata. Infine vediamo i risultati dei programmi in onda su Tv8 e sul Nove: su Tv8 Ghost Rider ha raccolto 279.000 spettatori con l’1.3% mentre sul Nove Testimone Involontario ha ottenuto 255.000 spettatori con l’1.2%.