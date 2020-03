Ascolti Tv 3 marzo 2020: Don Matteo tre volte meglio di Canale 5!

By

Don Matteo non ha rivali: gli ascolti di martedì 3 marzo 2020

E chi batte Don Matteo nella sfida degli ascolti? Nessuno. Il film Cinquanta sfumature di grigio non ha potuto nulla contro la serie Tv di Rai 1 che, stagione dopo stagione, rafforza il proprio legame coi telespettatori. Mercoledì 4 marzo 2020, Don Matteo ha segnato un altro successo sbaragliando la concorrenza: la Rai ha ormai dalla propria un arsenale di serie televisive che non hanno dei veri e propri avversari dalla parte di Mediaset, che si difende come può.

Ascolti 3 marzo: Don Matteo triplica il risultato raggiunto dal film di Canale 5

Ieri sera, Don Matteo 12 ha raggiungo il 24.2% di share, venendo seguito dalla bellezza di 5.919.000 teleutenti, tre volte di più rispetto a quelli che hanno deciso di vedere il film di successo planetario (vero e proprio fenomeno cinematografico e non solo) Cinquanta sfumature di grigio, che si è assestato all’8.3% di share, 1.868.000 spettatori. Le ultime vicende successe a Don Matteo stanno appassionando sempre di più i telespettatori. Prepariamoci a un altro successo in termini di ascolti da parte della Rai! Pechino Express – in onda su Rai 2 – ha invece portato a casa l’8.9% di share e ha incuriosito 2.066.000 persone: risultato migliore rispetto a quello ottenuto dal film di Canale 5; Le Iene Show si sono fermate al 9.5% di share (1.747.000 teleutenti).

Striscia la Notizia cala: svanito l’effetto sorpresa, ma non sprofonda

I dati degli ascolti del 3 marzo 2020 sono molto interessanti: Striscia la Notizia, dopo aver quasi eguagliato il risultato ottenuto la scorsa volta da I Soliti Ignoti (dovuto al cambio di conduzione), ha avuto un calo. Questi sono share e telespettatori: 17.7% e 4.956.000. Sempre ottimi risultati per I Soliti Ignoti: 21.9% e 6.127.000.